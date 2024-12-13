3名女網友設桃色陷阱 北京男遭灌醉後被盜17萬

熊先生和女網友在電梯裡。（視頻截圖）

北京李先生近日報警稱，自己在與3名女網友約會時被灌醉，酒醒後發現帳戶裡少了17萬元（人民幣，下同）。無獨有偶，北京熊先生也告訴警方，自己在和兩名女網友見面時手機被偷。經警方調查，這兩起案件都是由一個7人團夥所為，他們因為都缺錢，在酒吧裡認識後一拍即合共同作案，騙來的錢都拿去夜店消費和買蘋果手機。7人已因涉盜竊被警方刑事拘留。

據法治進行時報導，近日，北京李先生報警稱，自己在與3名女網友約會時被灌醉，酒醒後發現帳戶裡少了17萬元。民警介入調查，發現見面時有2名女子瘋狂引導李先生喝酒。酒過三巡，一名女子要求李先生轉帳。在李先生轉帳時，女子偷偷記下其手機密碼。之後，女子偷偷轉走李先生手機裡的錢。

民警通過偵查，抓獲了7名犯罪嫌疑人。目前，7人已被刑事拘留。

而就在李先生事件的前一天，北京另一位熊先生也遇到了這場精心策劃的「桃色陷阱」。11月27日，通州公安分局臨河裡派出所接到了熊先生報警，他說自己的手機被兩名在網上認識的女網友拿走了。

熊先生和兩名女網友在電梯裡。（視頻截圖）

轄區派出所將案件上報到了通州分局刑偵支隊，偵查員調取了事發小區公共視頻錄像，找到了與熊先生約會的兩名女子的影像。經比對與李先生約會的3名女子，警方專案組查出是同一批人，犯罪團夥共有7人，3女4男，他們相互配合，分工明確。

專案組發現，犯罪團夥盜竊17萬元錢後離開了案發小區，他們租了兩輛高檔車，購買了4部蘋果手機，連夜前往夜店高額消費。

摸清楚犯罪團夥的活動規律後，11月30日，專案組在一家賓館內展開了收網行動。當天，犯罪嫌疑人王某等7人先後落網。王某是主犯，她與其他六人都是在酒吧認識的，因為缺錢，她們一拍即合，通過約見網友見面，在喝酒聊天過程中，借機使用被害人手機實施轉帳盜竊。

目前，警方已核實案件3起，涉案金額共計20餘萬元。目前，嫌疑人王某等7人因涉嫌盜竊被北京警方刑事拘留。

對此，網友們留言評論：「玩挺花，一個還不夠，還3個」，「亂約的下場，男人要自尊自愛」，「只是收留你的錢罷了，這不活該嗎不檢點」，「又受害者有罪論上了」，「北京妹子都很高冷的」。