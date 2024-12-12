30歲自行車名將徐超 曾在奧運刷新中國紀錄 出意外去世

曾在巴西里約奧運刷新中國紀錄的單車名將徐超，在備戰全運會期間意外身亡，享年30歲。（取材自微博）

曾在巴西里約奧運刷新中國紀錄的單車名將徐超，在備戰全運會期間意外身亡，享年30歲。極目新聞報導，徐超的母親在徐超微博帳號發文，宣布兒子死訊。徐超母親配上了一張告別儀式的照片，徐超的骨灰盒上擺放著他征戰奧運的頭盔。

據報導，徐超的母親寫道，「徐超在備戰全運會集訓期間意外身亡。徐超的離去，給我們家庭帶來了前所未有的打擊和深深的悲痛，仿佛整個世界都崩塌了」、「他是我生命中最珍貴的希望，是我一生中最深的牽掛，我無法想象，那個總是微笑著叫我『媽媽』的兒子，就這樣永遠地離開了我」、「我們會以你為榜樣，勇敢面對生活的一切困難與挑戰，帶著你的夢想和期望，繼續前進，努力生活。謝謝大家的關心和支持，願徐超在天堂安息，願他的精神永存！」

資料顯示，徐超1994年11月5日出生於上海閔行，剛滿30歲。2012年進入國家場地自行車集訓隊。2014年，徐超參加仁川亞運會，與隊友一起收獲了男子團體競速賽的亞軍；2016年場地自行車世界杯香港 站，他獲得男子爭先賽銀牌。

2016年里約奧運場地自行車男子競速項目，徐超經由復活賽晉級，成為中國自行車歷史上首位在男子競速項目中進入八強的男選手。經過排位賽的角逐，徐超最終名列第六，而他也是該項目12位選手中唯一的亞洲面孔。

2021年8月4日，東京奧運自行車項目的男子爭先賽，徐超跑 出了9.584秒的成績，位列30位選手的第11名，順利晉級。隨後，徐超在第一輪中不敵波蘭選手拉迪沃斯基，進入復活賽。由於復活賽中只有小組第一晉級，徐超在第三組中排名第二，無緣16強。

目前，徐超已經轉為上海隊的教練。

今年5月18日的國際自行車聯盟世界自行車培訓中心亞洲分中心（中國上海）揭牌儀式上，徐超還曾和國際奧委會主席巴赫握手。巴黎奧運 期間，徐超曾發文為中國自行車男子團體競速資格賽的小夥子們加油。