深圳高層豪宅氣爆燒毀4層樓 1女住戶被拍到自陽台跌落

圖中最高建築即為深圳標誌地標「華潤大廈」。（取材自都市現場）

深圳一座40多層樓高的豪宅11日下午發生爆炸後起火燃燒，爆炸產生的衝擊波強烈到附近的地標建築「春筍」（中國華潤大廈，外形似筍）都能感受到。網上影片顯示，一名坐在爆炸單位陽台邊的女性住戶最後跌落至地面，不幸身亡。據悉，至少有四個樓層遭焚毀。至於事故原因，網傳的悅府業主交流群組稱是氣爆，「鄰居前一晚有聞到瓦斯味」。

來源：微博

深圳消防救援最新通報表示，截至晚6時，明火已撲滅事故造成一人死亡，無其他人員受傷。事故原因正在進一步調查。

深圳一處高層豪宅11日發生氣爆火警，坐在陽台邊的女性最後不支墜樓死亡。（取材自小紅書）

通報稱，11日下午2時46分，深圳市消防救援支隊接到報警，南山區粵海街道悅府二期一棟發生警情，指揮中心調派首戰力量16輛消防車80名消防救援人員到場處置，南山大隊全勤指揮組遂行出動，也出動多架無人機 。

據新京報報導，有目擊者稱，下午2時58分許，她見到燒碎的布料從起火樓層掉落，過了約一分鐘後，一人從起火樓層損毀幕牆玻璃缺口處跌落至地面。另有在附近工作的網友表示，起火燃燒前有巨大爆炸聲響，寫字樓辦公室都能感受到震幅，聽到巨響後看到「樓上嘩啦啦地掉東西下來」。爆炸後，28層房間內部還有火焰燃燒，周圍幾戶的陽台圍欄玻璃、窗戶均被震碎，樓上住宅的窗戶被濃煙覆蓋。

疑似有住戶坐在爆炸窗戶附近，影片顯示，其已墜樓。(視頻截圖)

網傳影片、圖片顯示，有一名女性住戶坐在損毀單位的陽台邊，隨後屋內燃起熊熊大火，她從陽台邊滾落到樓下，不幸喪命。

另據文匯報報導，現場目擊者表示，爆炸聲很大、震感明顯，「衝擊波強烈到附近的中國華潤大廈都感受到。」在附近中金大廈上班的市民溫女士表示，「當時能聽到很大的爆炸聲，明顯感到樓晃動了，身邊的東西都掉了，嚇了一跳。」大家一開始以為是什麼東西掉下來，直到聽到救護車聲音，才意識到是爆炸。「消防反應相當快，幾分鐘就來了。」

深圳高層豪宅火警因救援不易，導致多個樓層遭大火焚毀。（取材自微博）

另據其他目擊者描述，爆炸發生時感覺周圍都有震動，爆炸發生後可以看到明火冒出，有燒碎的布料從起火樓層掉落。

現場消防員表示，27、28、29層都有明火，到下午5時這3層樓火已被撲滅，但30層仍在起火，消防員正在撲救。消防員並在31層設置圍堵，防止火勢擴散。

起火小區物業公司為深圳華潤物業管理有限公司。物業工作人員稱，起火建築40多層，物業正在樓內參與排查。

這起事件也讓高層建築的消防安全問題再度受到關注。居住在同棟樓的業主深圳市民胡先生（化名）表示已不敢回家居住，後續打算趕緊搬家。「我住在十幾樓，起火的戶型跟我不是一個方向，是小戶型的，大概100平方米。」

胡先生說，自己是首批業主，購房時房屋是精裝修的，都裝了噴淋頭，就連煤氣也有自動關閉的保險 裝置，因而不曉得爆炸是怎麼發生的。