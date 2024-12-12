中國海關署長「一死了之」保誰? 網上點名1名老海關

12月10日，海關總署黨委書記、署長俞建華因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年63歲。（取材自海關總署）

海關總署昨發訃告稱黨委書記、署長俞建華因突發疾病離世，再於中國政壇掀起洶湧暗潮。網傳9日中紀委人員才找俞建華談話，10日就自殺，說明這位在國際商貿組織中舉足輕重的人物不願在精神上受到折磨，乾脆俐落一死了之。也有分析稱其死因疑與「老海關」孫玉寧涉案有關，深得習近平 信任的俞建華選擇自殺，可保全其家人財產甚至「更高層」。

綜合網上訊息，海關總署昨晚發布的俞建華訃告，引發諸多猜測，有評論認為，俞建華近來出席多項活動仍活躍於政壇，卻突然在10日離世，而訃告又是在網傳俞建華死於自殺的傳言之後於深夜發出，且若是因病離世，為何俞建華10日白天在北京公開活動的報導「被消失」，更加啟人疑竇。有評論稱，俞建華若真是自殺，他選在此時結束生命是為「保全了誰？」背後的動機值得探究。

獨立評論人士蔡慎坤在X平台上發文稱：「俞建華是20大 經習近平人事班子精心挑選的正部級官員，進海關僅兩年多，如果要查他的政治背景或腐敗，很可能是在商務部 問題，但在商務部他更多扮演的是一個商務判斷高手，實際權力很有限，9日中紀委人員才他找談話，沒想到馬上就自殺了。如此決絕，也說明這位在國際商貿組織中舉足輕重的人物不願在精神上受到折磨，乾脆俐落一死了之。」

有分析稱，俞建華從無顯赫背景到獲得習近平信任而成為具有量級的人物，出任海關總署署長，晉升20大中央委員，是前途似錦的紅人，還是習近平20大班底的一員，但他同時也是習近平所信任但也出事的多名部級以上高官中的一位，這使得俞建華的死因更加離奇。

有人認為他的死因和出任海關總署署長間涉案有關，疑涉及今年9月24日，中紀委公告，海關總署黨委委員、副署長孫玉寧涉嫌嚴重違紀違法。孫玉寧是海關反腐中做高級別的官員（副部級），據傳也和俞建華交情甚密。是否是孫玉寧被查之後供出了俞建華，俞建華為保全家人和財產或更高層長官才選擇可能受波及最小的自殺一途結命生命，不得而知。