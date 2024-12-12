中海關署長俞建華飲彈「非正常死亡」？ 訃告說法迥異

中國海關總署署長俞建華突然傳出死訊，官方稱是因「突發疾病搶救無效」，但網上傳聞紛紜。（新華社）

中國海關總署11日晚突發「訃告」稱，63歲海關總署黨委書記、署長俞建華10日因突發疾病經搶救無效離世。不過，早在11日網上即盛傳俞建華死訊，多稱俞建華疑因遭紀檢約談，10日深夜在辦公室飲彈自盡。由於網傳死因與官方說法迥異，且俞建華10日還公開在北京與吉林省高官會面，又傳是中共 總書記習近平 人事班子精選的正部級官員，死因再引發揣測。

海關總署11日晚10時突然發布「訃告」稱，「2024年12月10日，中共海關總署黨委書記、署長俞建華同志因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年63歲。」

俞建華1961年12月出生，江蘇鹽城人，長期在對外經貿系統任職，2006年10月任商務部 國際經貿關係司司長，2013年5月任商務部國際貿易談判副代表（副部長級），2013年10月任常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，2021年1月任商務部黨組副書記、國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，2022年4月轉任海關總署黨委書記，同年5月任海關總署署長、黨委書記。

事實上，俞建華死亡消息昨一早就在網上盛傳，消息多指俞建華「非正常死亡」。

獨立評論人蔡慎坤11日在X平台稱，俞建華10日晚在辦公室自殺。也有消息指俞建華是飲彈自盡，並指其死因「與今年9月被調查的海關總署黨委委員、副署長孫玉寧一案有關」。孫玉寧是近年來海關系統落馬的最高級官員。

X平台帳戶「羅昌平Champion」發文稱，海關總署一名處長上月被抓，引線之一是每年花掉大幾十億元人民幣搞的智慧海關項目的貓膩。

就在網傳沸沸揚揚之際，海關總署官網11日晚突發出俞建華治喪工作小組訃告。不過俞建華10日才在北京與吉林省委書記黃強胡玉亭會談新聞被下架，加上網傳俞建華死因又與官方說法大相逕庭，引發揣測。

蔡慎坤發文稱，有人認為俞建華出事，是清洗中央政治局常委兼副總理丁薛祥的信號，是政治局常委蔡奇對丁薛祥的反擊。

俞建華今年以來相當活躍。今年7月1日，他還以習近平「主席特使」身分在巴拿馬出席巴總統就職儀式。許多網友對官方公布的俞建華死因大都不信，紛紛留言：「是被自殺？」，「習近平的人馬又走了一個」，「海關可是超級油水部門」，「我怎麼感覺是被殺？」