我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：聯合健保槍擊嫌孟喬內效應恐引發模仿犯罪

中國海關總署署長俞建華出事 網傳飲彈自盡

「掛火車」拍照跌落 中女頭受重傷 險命喪斯里蘭卡

中國新聞組／北京11日電
網上有不少斯里蘭卡「掛」火車的分享。(取材自橙柿互動)
網上有不少斯里蘭卡「掛」火車的分享。(取材自橙柿互動)

一名中國女遊客日前在斯里蘭卡科倫坡乘火車時，將自己「掛」在火車上、把身體探出車外，請朋友幫忙拍攝與夕陽合照視頻，因沒留意沿途路況，被樹枝擊中頭部摔落，所幸掉到灌木叢裡，僅受擦傷；她的同伴未能及時救人，只好於下一車站下車折返尋人。

影音來源：YouTube

值得一提的是，這樣的事故已經不是第一次出現。

橙柿互動報導，斯里蘭卡被許多旅遊雜誌宣稱為「擁有世界最美火車線的國家」，也正因為火車線路周邊的美景，許多網絡旅遊攻略宣揚：「在斯里蘭卡，『掛』著火車去旅行」。 在社交媒體上，也有很多博主，曬出自己去當地「掛」火車的照片和視頻。

報導指出，這類「掛火車」事故頻傳，在2016年10月，一名中國女子乘坐火車從斯里蘭卡西南部濱海城市高爾前往首都科倫坡的途中，「掛火車」拍照時跌落身亡；2018年2月5日，一名中國女遊客在斯里蘭卡乘坐火車時，將頭和身體探出車外拍照，不慎跌落，頭部受重傷。

有網友表示，「我們不想承認這樣的遊客是我們國家的」、「這個有點自己作死了」、「這個有點自己作死了」、「照在特珠環境下別忘了安全」。

女子抓住車門把身體探出車外。(視頻截圖)
女子抓住車門把身體探出車外。(視頻截圖)
將身體探出火車外的女子碰撞樹枝後跌落。(視頻截圖)
將身體探出火車外的女子碰撞樹枝後跌落。(視頻截圖)

斯里蘭卡

上一則

恒大許家印私人豪華飛機被接管轉賣 價值大跌70%

下一則

中國監管機構約談拼多多 促解「僅退款不退貨」爭議

延伸閱讀

月來第2起…博主擅闖四川冰海子遇難 「全身都紫了」

月來第2起…博主擅闖四川冰海子遇難 「全身都紫了」
民主黨切實檢討 才能對症下藥

民主黨切實檢討 才能對症下藥
川普創最快內閣布局紀錄 8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

川普創最快內閣布局紀錄 8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬
高爾批石油國家辦氣候峰會荒謬 促改革遴選程序

高爾批石油國家辦氣候峰會荒謬 促改革遴選程序

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
學者估計中國低收入人群約有9億人。（界面新聞）

中國低收入人口約有9億 6億人月入僅138美元

2024-12-10 11:39
疑似是薄瓜瓜本人帳號發出4張圖片，稱是2006年媽媽寫給他的家書。(圖截自X平台)

薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書

2024-12-06 22:59
阿塞德（左）2015年接受傅曉田採訪。（取材自X平台）

敘利亞變天／阿塞德曾接受秦剛的情婦採訪 照片被翻出

2024-12-10 10:35

超人氣

更多 >
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇