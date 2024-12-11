「掛火車」拍照跌落 中女頭受重傷 險命喪斯里蘭卡

網上有不少斯里蘭卡「掛」火車的分享。(取材自橙柿互動)

一名中國女遊客日前在斯里蘭卡 科倫坡乘火車時，將自己「掛」在火車上、把身體探出車外，請朋友幫忙拍攝與夕陽合照視頻，因沒留意沿途路況，被樹枝擊中頭部摔落，所幸掉到灌木叢裡，僅受擦傷；她的同伴未能及時救人，只好於下一車站下車折返尋人。

影音來源：YouTube

值得一提的是，這樣的事故已經不是第一次出現。

橙柿互動報導，斯里蘭卡被許多旅遊雜誌宣稱為「擁有世界最美火車線的國家」，也正因為火車線路周邊的美景，許多網絡旅遊攻略宣揚：「在斯里蘭卡，『掛』著火車去旅行」。 在社交媒體上，也有很多博主，曬出自己去當地「掛」火車的照片和視頻。

報導指出，這類「掛火車」事故頻傳，在2016年10月，一名中國女子乘坐火車從斯里蘭卡西南部濱海城市高爾前往首都科倫坡的途中，「掛火車」拍照時跌落身亡；2018年2月5日，一名中國女遊客在斯里蘭卡乘坐火車時，將頭和身體探出車外拍照，不慎跌落，頭部受重傷。

有網友表示，「我們不想承認這樣的遊客是我們國家的」、「這個有點自己作死了」、「這個有點自己作死了」、「照在特珠環境下別忘了安全」。