山西女碩士失蹤15年尋回成人母 「收留者」涉姦被捕

老父親給女兒戴上她讀研究生時的眼鏡。(取材自紅星新聞)

中國一名失蹤15年的女碩士日前在山西農村被尋回，該女子患有精神疾病且在村內與張姓村民育有兒女，使外界聯想到徐州鐵鍊女案，警方通告以「收留」來形容更引發外界批評。新華社報導，張男涉嫌性侵，已被公安機關採取刑事強制措施。

紅星新聞報導，一名患有精神分裂症的山西45歲卜姓女碩士(花花)2011年5月走失，2011年8月被張姓村民帶回自家中，並育有一兒一女。近期透過尋親志工的協助，卜姓女碩士與家人順利團聚。

尋親志願者朱玉堂指出，花花穿著破爛，但能說出自己、家人的名字及就讀的學校。面黃肌瘦的她返家後被發現嚴重營養不良，醫生建議多補充蛋白質。

不過，當地警方通報稱，該名卜姓女子走失後被張某「收留」，引發網友質疑似乎用「收留」一詞刻意淡化事件。不少網友質問，「若是收留，意識不清醒，怎麼會跟人生孩子？」、「收留一個人會讓人家生好幾個孩子？」

新華社引述和順縣聯合調查組通報，公安機關在「卜女走失被找回」事件中，關於是否涉嫌性侵問題，經查張某明知卜某患有精神疾病，仍與其發生關係並生育子女，涉嫌犯罪，已被公安機關採取刑事強制措施。

通報提到，關於是否涉嫌拐賣婦女問題，2011年7至8月間，卜女曾獨自在青城鎮土嶺村石疊村組及周邊多個村停留十餘天，有精神異常表現，目前尚未發現卜某被拐賣的線索和證據，公安機關仍在深入調查。

關於涉嫌非法拘禁等問題，調查發現卜女在村生活期間，精神疾病症狀明顯，但也常獨自外出購買零食，未發現其離村出走的情況，公安機關正進一步調查；其他涉嫌違法犯罪、失職失責等問題，和順縣將依法依規嚴厲懲處，後續調查情況及時通報。

女碩士走失的案子在網上引發大量討論，網友聯想到曾發生轟動社會的徐州豐縣「鐵鍊女」事件。

張某的侄女在網上回應網友批評，她反問「花花也有清醒的時候，她清醒的時候為什麼不走？」她承認二叔收留花花是不對的，她直指花花是一個對社會、國家無用的人，「他們一家人和全社會都得感謝我們啊」。如此回應，讓網友大呼震碎三觀。