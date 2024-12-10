2個毫無關係人物「AI接吻」只要9.9元 媒體評論：逾越邊界

網民發布的AI接吻教程。（視頻截圖）

近日，一些短視頻平台上流行「AI 接吻視頻」。有博主宣稱只需下載一個軟件，花費9.9元人民幣（約1.3美元），就可以讓兩個毫無關係的照片人物「活生生」親吻擁抱在一起，甚至還推出教程視頻傳授技巧，讓不少網友直呼可怕。

「隔空接吻，只需要兩張照片」、「AI接吻製作教程來了」…據澎湃新聞評論指出，這類「AI接吻視頻」近日在一些短視頻平台上十分流行。同於此前一度流行的換臉特效，「AI接吻」只需要兩張照片就可以生成一段虛擬的擁吻視頻，甚至都沒有違和感。

此前，有博主還將影視劇中男主角的臉換成自己的，製作出了和迪麗熱巴 接吻的視頻，最終涉事博主被封號。但對照近日流行的「AI接吻」，技術更便利、更逼真了，很多博主在線教學如何製作接吻視頻，儼然開闢了一個「培訓業務」賽道。

報導指出，但是，這裡顯然有權益侵犯和技術倫理的潛在問題。如果說「孫悟空親白骨精」還算是惡搞的話，當現實人物紛紛被製作，已然逾越了邊界，正在法律和倫理邊緣瘋狂試探。想親誰就親誰的AI「賦能」，更是打開了一個潘多拉魔盒。

暫且不說使用他人照片製作此類視頻，本身就已經涉嫌侵犯肖像權或隱私權等，對於「被接吻」的當事人來說，這是否違背了個人意願？當看到這樣的接吻視頻引發不適，算不算造成了隔空騷擾甚至侵犯？這些由新技術造成的新場景，值得嚴肅地探討和深究。

人工智能 技術正在改變世界，但這種改變和重塑應該導向有益的公共價值。就「AI接吻」來說，能夠聯想到的滿足人們正當需求的功能實在有限，目前社交平台上呈現的也多是獵奇、惡搞和意淫。作為平台，應該主動作為、加強預防，不能縱容這些披著「新事物」外衣的AI技術在自己的地盤肆意傳播。