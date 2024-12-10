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甄嬛持槍掃射皇上… AI魔改經典劇 被認定涉褻瀆、侵權

中國新聞組／北京10日電
網友用AI惡搞「甄嬛傳」。（取材自微博）
網友用AI惡搞「甄嬛傳」。（取材自微博）

人工智能AI）工具漸趨普及，中國近日有人大量利用「AI魔改」經典電視劇，出現唐僧與女妖親熱、林黛玉對打賈寶玉、甄嬛持自動步槍掃射等搞笑片段，不僅收穫大批粉絲，網路上還出現教你如何魔改影視作品的二創教程。「AI魔改」短片引起中國國家廣電總局出手，指其涉褻瀆經典及侵權，發文要嚴查規範。不少中國網友認為「AI魔改」短片即使低俗，但動輒規管是「新時代杞人憂天」。

來源：YouTube

綜合明報、北京晚報等媒體報導，中國網路近日湧現大批AI魔改的短片，短片均以中國國產經典電視劇為題材，加入誇張的情節道具，例如在「西遊記」中，唐僧與女妖精親熱；「紅樓夢」內的林黛玉上一秒還在抹淚，下一秒就變成拳擊手與賈寶玉對打；「甄嬛傳」內的甄嬛會吃漢堡、持衝鋒槍掃射皇上，以及駕駛摩托車等等。

有自媒體用AI做了42個「魔改」影片，輕鬆擄獲18萬粉絲；某平台上的一段「魔改」甄嬛傳的短片，點讚數高達26.3萬，還插播了廣告；受「魔改」經典熱的推動，相關平台上也出現了大量如何用AI「魔改」影視作品的教程。

網友用AI惡搞「甄嬛傳」。（取材自微博）
網友用AI惡搞「甄嬛傳」。（取材自微博）

AI魔改熱潮，引起網友討論，不少人認為是搞笑博流量，也有人指是無傷大雅的二次創作，亦有網友不滿魔改摧毀經典劇集，稱這些視頻讓人滿腦子都是荒誕情節，「都想不起來經典場景是什麼內容」。也有人擔心這些短片傳遞的價值觀大都是錯誤的，「沒看過原劇的未成年人要如何分辨真假？」

然而魔改短片背後更隱藏法律風險，使用劇中某些人物形象、使用演員的肖像，可能涉及侵犯明星的肖像權；如果片方或創作者認為，魔改構成對作品的「褻瀆」，也有理由起訴改編者侵犯保護作品完整權和修改權。

針對AI魔改短片亂象，中國廣電總局網路視聽司8日發布「管理提示（AI魔改）」指出，這些影片為博流量，毫無邊界褻瀆經典IP、衝擊傳統文化認知，與原著精神核心相悖，且涉嫌構成侵權行為。

廣電總局要求各相關省局督促轄區內短片平台排查清理AI「魔改」影視劇的短片，同時嚴格落實生成式人工智能內容審核要求，對各自平台開發的大模型或AI特效功能等自查，對在平台上使用、傳播的各類相關技術產品嚴格准入和監看，對AI生成內容作顯著提示。

對此，有網友留言稱：「新時代杞人憂天」、「管的真寬」、「哈哈哈哈，就這還想發展新質生產力，搞笑！」「食品安全，環境保護有這力度就好了」、「管的太多了，認為侵權就讓版權方告、投訴就行了」。但也有人認為，「早該治理了！」

一段AI「魔改」影片中，經典影視劇「三國演義」中的關羽（左）與「西遊記」中的孫悟...
一段AI「魔改」影片中，經典影視劇「三國演義」中的關羽（左）與「西遊記」中的孫悟空相擁。（視頻截圖）

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