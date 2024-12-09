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男子酒後與妻吵架 懷中女嬰滑出6樓窗外 法院做出判決

中國新聞組╱綜合報導
孩子從爸爸懷中滑出窗外墜亡；資料圖與新聞無關。(取材自極目新聞)
孩子從爸爸懷中滑出窗外墜亡；資料圖與新聞無關。(取材自極目新聞)

中國6月曾發生一起墜樓意外，男子趙某某酒後與妻子發生爭吵，遭妻子埋怨都不哄小孩，因此在窗邊抱著女兒安撫、搖擺，沒想到孩子竟從其手中滑出窗外，重摔在一樓，經搶救無效不幸身亡；趙某某因此被判犯過失致人死亡罪，判刑四年。

極目新聞報導，事件發生在今年6月6日晚間9時，男子趙某某和妻子黃某帶著六個月大的女兒，在某小區門口請朋友吃飯喝酒，經法院審理查明，過程中，趙某某幾乎喝掉了一瓶52度白酒。

一家三口當晚回到家後，因女兒哭鬧，黃某埋怨丈夫趙某某不哄孩子，兩人發生爭吵，趙某某後來抱起女兒，站在客廳窗戶左側窗扇旁邊，一邊左右搖晃孩子，一邊與黃某爭吵，可能是因喝酒後情緒較為激動，趙某某在轉身時幅度過大，只有六個月大的女兒從其手中滑出窗外。

夫妻倆見狀趕忙從六樓衝到一樓，黃某將已昏迷的女兒抱回家中，兩人駕駛機動車將女兒送到醫院，經搶救無效死亡。

據報導，醫院隨後報警，趙某某犯故意傷害罪向法院提起公訴，公訴機關認為，趙某某故意傷害他人身體，致人死亡，應當以故意傷害罪追究其刑事責任，建議判處有期徒刑10年。趙某某稱，不是故意將孩子扔出窗外，而是失手導致的，事發後有積極施救。

法院審理認為，被告人趙某某一貫疼愛女兒，沒有傷害女兒的犯罪動機，符合哄孩子的動作，不能認定被告人有向窗外「拋、扔」女兒的明顯舉動，最終判決，趙某某犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑四年。

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