加拿大1博物館遺失2234藏品 含136片中國殷墟甲骨

博物館外觀。(取材自紅星新聞)

日前，加拿大 人最引以為傲的博物館 之一：位於多倫多市中心的皇家 安大略博物館（Royal Ontario Museum, 簡稱ROM），曝光了其驚人的管理漏洞和藏品遺失數量——2234件。

紅星新聞報導，在媒體詳細披露了這2000多件藏品是多麼種類豐富、五花八門之後，不少網友表示，這些藏品本身就足夠單獨再開個小型博物館了。對於中國讀者來說，大家最關心的應該是遺失藏品中包括了136片殷墟甲骨——雖然這僅占該館收藏的8000多片甲骨的很少一部分。

館藏中國甲骨。(取材自紅星新聞)

皇家安大略博物館不僅是加拿大規模最大、藏品最多的博物館，同時也是海外博物館中收藏中國文物第二多的博物館：擁有大約4.3萬件中國文物（第一名是擁有超過5萬件中國文物的大英博物館）。

據博物館研究員沈辰介紹，該館的中國文物大多數是在20世紀初入藏的。1914年，博物館正式開館，曾長期在華從事皮貨貿易的英國商人喬治·克勞弗斯連續七年為博物館收購了大量中國文物。克勞弗斯去世後，博物館的中國文物收藏便主要依靠英國傳教士懷履光和加拿大傳教士明義士。博物館的8000多片殷墟甲骨，幾乎都來自這兩人的收藏與捐贈。

值得一提的是，博物館的青銅器藏品中，有相當部分來自河南洛陽金村的東周王陵，也就是1928年因一場暴雨而被發現的「金村大墓」。從1928年到1932年，先後有八座東周天子墓和車馬坑被盜掘，數以千計的金銀器、青銅器、玉器等珍貴文物被運出金村，並且幾乎全部流失到海外，成為中國考古學者心中的深深傷痛。

在加拿大當地媒體眼中，這次遺失物品的五花八門和管理人員的理直氣壯，才是最令他們無語的地方——除了中國甲骨之外，還有捕鯨叉、骨董衣、古代錢幣、印第安土著飾品等。畢竟皇家安大略博物館是綜合類博物館，藏品除了古代文物，還有各種自然類別的藏品——比如來自中國的大熊貓標本等。