我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

加拿大1博物館遺失2234藏品 含136片中國殷墟甲骨

中國新聞組／北京9日電
博物館外觀。(取材自紅星新聞)
博物館外觀。(取材自紅星新聞)

日前，加拿大人最引以為傲的博物館之一：位於多倫多市中心的皇家安大略博物館（Royal Ontario Museum, 簡稱ROM），曝光了其驚人的管理漏洞和藏品遺失數量——2234件。

紅星新聞報導，在媒體詳細披露了這2000多件藏品是多麼種類豐富、五花八門之後，不少網友表示，這些藏品本身就足夠單獨再開個小型博物館了。對於中國讀者來說，大家最關心的應該是遺失藏品中包括了136片殷墟甲骨——雖然這僅占該館收藏的8000多片甲骨的很少一部分。

館藏中國甲骨。(取材自紅星新聞)
館藏中國甲骨。(取材自紅星新聞)

皇家安大略博物館不僅是加拿大規模最大、藏品最多的博物館，同時也是海外博物館中收藏中國文物第二多的博物館：擁有大約4.3萬件中國文物（第一名是擁有超過5萬件中國文物的大英博物館）。

據博物館研究員沈辰介紹，該館的中國文物大多數是在20世紀初入藏的。1914年，博物館正式開館，曾長期在華從事皮貨貿易的英國商人喬治·克勞弗斯連續七年為博物館收購了大量中國文物。克勞弗斯去世後，博物館的中國文物收藏便主要依靠英國傳教士懷履光和加拿大傳教士明義士。博物館的8000多片殷墟甲骨，幾乎都來自這兩人的收藏與捐贈。

值得一提的是，博物館的青銅器藏品中，有相當部分來自河南洛陽金村的東周王陵，也就是1928年因一場暴雨而被發現的「金村大墓」。從1928年到1932年，先後有八座東周天子墓和車馬坑被盜掘，數以千計的金銀器、青銅器、玉器等珍貴文物被運出金村，並且幾乎全部流失到海外，成為中國考古學者心中的深深傷痛。

在加拿大當地媒體眼中，這次遺失物品的五花八門和管理人員的理直氣壯，才是最令他們無語的地方——除了中國甲骨之外，還有捕鯨叉、骨董衣、古代錢幣、印第安土著飾品等。畢竟皇家安大略博物館是綜合類博物館，藏品除了古代文物，還有各種自然類別的藏品——比如來自中國的大熊貓標本等。

館藏部主任莉拉·奧特考特表示，因為建館距今已經超過一個世紀，當初許多藏品的登記都十分原始和混亂，包括手抄的目錄，裝錯的抽屜，缺失的登記……「很多遺失物品應該沒有離開博物館，只是暫時找不到了。」她說。

博物館內的中國館。(取材自紅星新聞)
博物館內的中國館。(取材自紅星新聞)

博物館 加拿大 皇家

上一則

中作家發羽絨服濟貧 拿著蘋果手機的民眾「薅羊毛」

下一則

安徽華龍洞遺址／「東至姑娘」出土時 完整直立極罕見

延伸閱讀

封面故事／走進紐約大都會博物館 看見董陽孜書法之美

封面故事／走進紐約大都會博物館 看見董陽孜書法之美
封面故事／董陽孜巨作挑戰自己 也和觀眾對話

封面故事／董陽孜巨作挑戰自己 也和觀眾對話
封面故事／紐約大都會幕後推手馬唯中 策展11QA

封面故事／紐約大都會幕後推手馬唯中 策展11QA
封面故事／低調馬唯中 暢談策展觀

封面故事／低調馬唯中 暢談策展觀

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
疑似是薄瓜瓜本人帳號發出4張圖片，稱是2006年媽媽寫給他的家書。(圖截自X平台)

薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書

2024-12-06 22:59
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30
川普還沒上任，就揚言提高中國貨品關稅10%，恐將重演他第一任期與中國的貿易大戰。圖為中國國家主席習近平2017年接待來訪的川普。（路透資料照片）

加、墨總統都急找川普談關稅 為何習近平至今沒動作？

2024-12-05 18:53

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊