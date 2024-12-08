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綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

中國新聞組／北京8日電
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

中國知名上市房企、常年名列世界500強企業榜單的上海綠地集團董事長張玉良，近日被傳涉及不雅照風波。據網傳照片，一名身材微胖的男子在KTV包廂內，疑似站著正接受店內女陪侍性服務，網民比對覺得這名男子神似張玉良，這個疑似「性醜聞大瓜」迅時衝上熱搜。不過綠地集團隨即發聲明否認稱，照片中男子並非張玉良，集團已報警並保留追究法律追訴權。

據財聯社報導，這張照片於12月5日在微信等社交媒體流傳，據曝光的照片顯示，一名身材微胖的中年男子與兩名女子在一處KTV包廂內，其中一名長髮身材火辣的女子，蹲在男子的面前，疑似正用嘴巴為男子性服務，另一名女子在一旁微笑觀看。

這名男子戴著眼鏡，看起來一臉享受，有消息指，根據這則微信內容研判，照片中的「男主角」可能是張玉良。

綠地集團董事長張玉良。（取材自微博）
綠地集團董事長張玉良。（取材自微博）

綠地集團是中國規模最大的上市房企之一，且常年位列世界500強企業榜單。消息傳出後迅速衝上了微博熱搜，網民們瘋狂轉傳這張照片，並稱這是今年年底「壓軸大瓜」。

不過綠地集團隨後發表聲明指出，綠地集團已第一時間向公安部門報案，並向相關謠言傳播方發出溝通函，該函明確：網傳照片中的人物並非綠地集團董事長、總裁張玉良本人。公司已保留相關證據，對惡意中傷、損害張玉良本人及公司聲譽的單位或個人，將保留追究其法律責任的權利。

不過相關話題昨天在社交媒體上的討論仍未平息，不少網民拿張玉良的照片和網傳照片「比一比」，有網民稱「一毛一樣」，「哪裡不像了？」，「就一個人吧看著」，「這不是一個人真的說不過去」，「也可能是雙胞胎弟弟」；也有網民認為，「耳朵不像，右圖那位明顯沒有左邊那位有福相」，「鼻頭不一樣，耳垂不一樣」，「這有多看不起綠地老總對環境的要求」。

而對於綠地集團否認的聲明，有網民質疑，既然張玉良非當事人，又為什麼要向相關謠言傳播方發出「溝通函」，「直接法院見不就行了？」，也有人諷「恒大還否認破產呢」。不少網民稱這可能是商戰陰謀，支持綠地集團維權。

綠地集團今年初曾傳出被員工聯名舉報強迫員工購買公司股票，涉嫌非法集資情況。綠地集團當時表示「公司高度重視」，將與員工充分溝通，全力妥善處理。

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