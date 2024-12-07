社區禁養 不聽勸就殺 濟南新婚女為「陪嫁小狗」請命

小魯社區發出的通知。（取材自微博）

山東省濟南市天橋區藥山街道小魯社區近日發通知，禁止村民及租戶飼養寵物 和家禽，一經發現不聽勸阻，聯防人員和公安機關將一起捕殺。社區一名新婚女子因此發帖為她的「陪嫁小狗」請命，稱居委會要上門殺她的陪嫁小狗，但小狗性格特別溫順，社區治理寵物不應一刀切，「小狗一離開我就絕食」。這份通知也在網上引發兩派意見爭論，目前，該通知已撤下。

據極目新聞報導，小魯社區一位女子昨發帖稱，希望能善待每一條生命。「居委會要上門殺我的寵物狗。家裡有一隻陪嫁小狗，小型犬，養了5年，出門都拴繩，從來不叫，性格特別溫順。從來沒有跟別人產生過矛盾，之前鄰居都很喜歡它，專門給送零食上門」。

她解釋稱：「因為我是今年結婚，嫁到小魯莊這邊。小狗從小到大沒有離開過我，但是他們這邊小區通知不讓養狗，說要上門獵殺，這種情況我該怎麼辦啊？再買房子買不起，小狗一離開我就絕食」。

小魯社區工作人員證實的確於12月5日張貼了相關通知。「通知」稱，為維護小區環境衛生，避免寵物傷人和噪音擾民，小魯居委會及物業告知小魯村民及各租戶，禁止飼養狗、貓、雞、鴨、鴿子等各種寵物及家禽。如家中有上述寵物、家禽等，務必盡快將寵物送走，一經發現，對不聽勸阻者，聯防人員將會同公安機關進行捕殺。「通知」落款處蓋有小魯社區公章。

小魯社區一名工作人員表示：「貼了告示就按告示來，這是小區統一這樣要求的，咱們小區不允許養寵物」，並指自小區樓一開始建完就有這規定，只不過大家沒注意。

濟南市公安局天橋分局藥山派出所一名民警說，社區張貼了通知之後，他們才知道。並指「他們（社區）可能用詞不當，但表達的意思是比較準確的，也就是說要抓緊時間辦證，不合適養的，該處理就處理掉，別等到我們公安機關去處理的話，可能就比較被動了」。

不過到了昨天上午，藥山街道辦工作人員表示：「我們今天接到好多打來的電話問這個情況，現在已經把這個『通知』撤掉了，他們現在自己撤了。這個應該是他們社區自己定的，我們街道辦並不知情」。

對此，在網上也掀起兩派網民爭論。支持社區養寵物的網民留言，認為這「明顯是違法行為，事情鬧大自知理虧又趕緊撤了通知，典型做賊心虛」，「小區管理者搞一刀切執法，違背了公民的合法權益」。

也有不少網民表示理解社區為何發出這通知：「你要真素質很高的養狗，小區會出這種通告嗎？還不是投訴的業主太多的關係，心裡沒點數嗎？」，「只要不干擾鄰居，沒人會干擾你養寵的自由」。