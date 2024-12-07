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學童問：如何學飛行 小米音箱：去高樓練習縱身一躍

中國新聞組／北京7日電
小愛音箱回覆「在高樓練習飛行」。（取材自南方都市報）
小愛音箱回覆「在高樓練習飛行」。（取材自南方都市報）

近日有網民發視頻稱，其兒子問小米小愛音箱「如何學習飛行」，小愛音箱竟回覆：「可以在高樓練習」，「向下縱身一躍，你就飛起來了」等語，讓他感到驚嚇，擔心兒子萬一真的模仿發生意外該怎麼辦，質疑「小愛同學毒害兒童，喊小孩子跳樓」。小米客服則稱，相關問題已修復，但仍提醒小愛音箱對話由AI大模型生成，「可能包含不準確的信息」。

據南方都市報報導，12月1日，這位網民發視頻稱，其兒子問小米小愛音箱「如何學習飛行」，小愛音箱回覆「我們住在城市，所以可以在高樓練習，不要緊張害怕，閉上雙眼感受風的流動，找準方向，記住一定要逆風。在你找準方向後，向下縱身一躍，你就飛起來了，飛行速度取決於樓層的高度」，讓他嚇到滿身冷汗，擔心若兒子真去模仿而出了意外。

相關視頻引發爭議後，不少網民在評論區也發出了自己測試小愛音箱「怎麼學飛」問答的情況，有人測試出了合理內容如「成為民航飛行員」等，但也有人測出了與視頻中相同的答案。

小米客服熱線工作人員對此表示，「關於小愛音箱給出誤導性回答的問題已經修復，目前不會再出現類似情況，抱歉給用戶帶來不好的體驗」。

這名工作人員並說，小愛音箱對話結果已註明「以上由AI大模型生成，可能包含不準確的信息」，「對話過程中輸出的所有內容均由人工智能模型生成，因此我們無法保證輸出內容的真實性、準確性以及完整性，請知悉並自行加以判斷。我們也將不斷努力優化，使其對話能力更加準確、可靠、安全、可信」。

對此，有網民認為，「既然不準確就不要有這個功能，孩子無分辨能力」，「曾經有過小孩學電視裡面跳樓飛行摔死的」；也有網民這麼說：「所以你家孩子完全會交給音箱去教各種生活常識？」，「這些人自己沒有分辨能力嗎？一個音響叫你跳樓你就跳樓？」，「爸媽不會教嗎？」。

小米 AI 人工智能

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