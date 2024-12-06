塌陷來不及處理 深圳鐵路工程巨坑吞13人 當局稱「失聯」

深圳市寶安區應急管理局5日通報，4日23時許，位於寶安區航城街道洲石路的深江鐵路5標段施工現場突發地面坍塌，接施工單位報告，13名現場作業人員失聯。(新華社)

12月4日23時許，位於廣東省深圳寶安區航城街道洲石路的「深江鐵路」5標段施工現場突發地面坍塌，30多米巨坑造成13名現場作業人員「失聯」。當天下午該路段已拉起警戒線，事發後周圍商戶均被疏散，廣東省委書記黃坤明等趕赴現場，廣東省政府成立事故調查組。業內人士指出，地陷很可能是水土流失導致。

深圳市寶安區應急管理局5日通報，4日23時許，位於寶安區航城街道洲石路的深江鐵路5標段施工現場突發地面坍塌，接施工單位報告，13名現場作業人員失聯。(新華社)

綜合媒體報導，地陷現場位於洲石路寶洲工業園門口，與深圳最大的鐵崗水庫直線距離不足500米。地盤塌陷後，現場遺下長、寬分別30多米巨坑，面積近兩個籃球場，可見坑底約10米深，有滲水情況由於擔憂持續塌方，當局疏散周邊居民，並封鎖附近車路。

當地社區的「緊急通知」昨在網上流傳，通知指深江鐵路5標段項目部4日下午3時30分報告，施工單位在地下45米深處進行爆破作業後發現流沙，隨即封閉作業點上方路段。部分居民4日下午就收到撤離通知，事故周邊區域約下午4時開始封鎖，不過晚上11時仍發生塌陷並導致工人失蹤事故。

深圳市寶安區深江鐵路5標段施工現場突發地面坍塌，13名現場作業人員失聯。(取材自紅星新聞)

深圳市寶安區應急管理局5日通報，4日23時許，位於寶安區航城街道洲石路的深江鐵路5標段施工現場突發地面坍塌，接施工單位報告，13名現場作業人員失聯。(新華社)

親歷此次事故的網友稱，施工隧道下方地質太複雜，當時作業人員提前發現下沉，負責檢測 排查的工程師進去檢查，沒想到進去後就沒再出來。另一名知情網友稱，失聯13人包括5名工人和8個技術人員領導，當時他們在那裡勘察商家處理，「結果還沒處理就塌了」。

住在寶安區洲石路的商戶說，4日晚上23時許，她在店內感受到明顯震動，隨後來了很多消防車和救援人員，他們被連夜轉移到附近賓館居住。也有商戶稱，事發當天下午路面就出現異常，就有工作人員前往處置。

事故發生後，廣東省、深圳市領導第一時間趕赴現場。深圳市寶安區應急管理局發布情況通報，目前救援處置工作正在進行，附近居民已及時疏散，現場周邊路段已進行臨時交通管制，有關事故處置工作和事故原因調查正在進行中。

明報引述廣東建築業界資深人士稱，這次深圳地陷很可能是水土流失導致，但一般有先兆，估計現場未能及時因應沉降狀況時作出判斷，導致發生埋人悲劇。財新網亦引述岩土工程專家分析認為，項目施工時遇流沙，施工單位進行應急處置時發生坍塌。有鐵路工程從業者表示，南方城市的施工塌陷事故大概率是地質原因，本次事故可能和施工監控及應對不到位有關。

12月5日，在深圳市寶安區航城街道洲石路，坍塌現場邊緣100多米外設置了警戒線。(新華社)

認識深江鐵路

深江鐵路是國家「八縱八橫」高速鐵路網中沿海通道的重要組成部分，貫通粵港澳大灣區 深圳、東莞、廣州、中山和江門5城，正線全長116.12公里，項目於2020年7月2日開工建設，預計在2025年建成通車。

其中，深江鐵路（深圳段）正線全長約29公里，聯絡線20公里。項目建成可打通珠江兩岸聯繫，進一步打通沿海通道，使深圳的前海自貿片區與廣州的南沙自貿片區實現半小時高鐵互聯互通、深圳與江門實現1小時內通達，打造粵港澳大灣區半小時生活圈、經濟圈。(大公報)