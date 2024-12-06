婚紗照成品竟有「第三者」闖入 是凶兆？內蒙新娘氣炸

楊女士婚紗照。（取材自經視直播）

內蒙古楊女士12月4日發視頻稱，她和丈夫在當地一家婚紗攝影店拍婚紗照，收到相冊時，裡面竟然有陌生女子的婚紗照，讓她有婚姻「闖進『第三者』」的不祥寓意，感覺很鬧心。涉事婚紗店坦承是委託廠家製作相冊時發生的低級錯誤，願重新製作相冊再贈送一套孕婦照或寫真照補償，但楊女士不同意。網民意見兩極，有人則緩頰「這緣分，和她交個朋友嘛」。

據經視直播報導，楊女士說，他們的婚期是12月9日，11月初，她和老公去拍攝了婚紗照，當時沒有簽訂合同。12月3日，老公從婚紗店取回相冊後她翻看發現，有兩張照片竟然是其他兩位新人的照片，其中有一張還是一位陌生女子的婚紗單人照。

「當時很生氣，心裡很難受，馬上婚期要到了，這個相冊我該怎麼處理。如果留下，上面還有別人的照片，我會心煩，如果把別人照片黏起來，也不太好。」她說。

楊女士稱，婚紗店解釋是他們工作疏忽，提出的解決方案是重新製作相冊並贈送一套孕婦照或者寫真照，再贈送幾個擺台，但楊女士不接受。

其他新人婚紗照。（取材自經視直播）

「婚紗照都能弄錯，我沒有心情在她家拍了，我們拍攝婚紗照花了4000元（人民幣，下同）左右，現在根本不想看這本相冊。我的訴求是，退這本大相冊的錢，大概2000元。」雙方就此尚未達成一致。

涉事內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市金夫人婚紗攝影（大店）工作人員表示，相冊都是外地廠家製作，廠家忙中出錯了，「以前從來沒有出現過這種低級錯誤，我們心裡也不舒服。」廠家製作的訂單來自全國各地，相冊上出現的兩位新人不是在他們門店拍攝的。

湖北熾升律師事務所律師楊敏表示，婚紗店交付的產品不符合雙方的約定，可以採取重新製作、給予適當補償等補救措施。「主要以雙方協商為主，協商不成可向法院提起訴訟」，建議拍婚紗照前雙方應簽訂合同，出現問題可依據合同維護自身權益。

對此，有網民很能體會楊女士的心境：「還沒開始，第三者就已經插手了」，「這個寓意確實不太吉利，讓他們重拍，還得賠錢」，「我花了4000塊，他們只賠2000塊，這我肯定不願意」。

有網民則勸楊女士：「又不是她老公和別的女人的照片混在裡面了，重新製作一本不就行了嗎？」，「拍婚紗照也就是那幾天的事兒，之後基本上就放在那兒幾年都不看了，吵架還會撕了，別太在意」，「「好在只是照片裡多了個第三者，不是現實生活裡」。

還有網民看似緩頰地留言：「這緣分，能交個朋友嗎？」，「還是別交朋友的好，第一看到對方就想起這事，第二萬一對方真成了小三咋辦」。