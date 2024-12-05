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唇釉形似男性生殖器 中美妝品牌玩性暗示 客服：不知情

中國新聞組／北京5日電
涉事唇釉「拍攝角度」被指形似男性性器官。（取材自三湘都市報）
涉事唇釉「拍攝角度」被指形似男性性器官。（取材自三湘都市報）

中國美妝品牌「花洛莉亞（FLORTTE）」近日推出霧面唇泥、水光唇釉兩款新產品，其中霧面唇泥的色號名稱「親親小居居」、「親親neinei」等遭網友質疑擦邊，水光唇釉的外形設計也被許多網友認為形似男性生殖器官，引來許多網友舉報，相關消息衝上熱搜。目前，上海市閔行區市場監督管理局已對該品牌罰款2.5萬元（人民幣，下同）。

據新浪財經報導，花洛莉亞旗下一款名為「FLORTTE/花洛莉亞親親泥唇泥唇釉新色口紅亞光絲絨平價學生小眾」的唇泥，部分色號命名為「親親小居居」、「親親neinei」、「親親阿咪」等，舉報人表示，產品命名是引用當時網路流行詞並予以配圖說明，但客觀上具備一定性暗示，引起消費者不適。

另一款產品名為「FLORTTE/花洛莉亞小蝴蝶結成膜蜜口紅不易沾杯唇釉」的唇釉，該產品在銷售頁面展示的唇釉局部特寫，由於拍攝角度使得唇釉看起來像是男性生殖器官，同樣引起消費者不適。花洛莉亞作為廣告主，在其產品命名以及產品宣傳圖片中通過低俗擦邊的方式吸引公眾眼球，違背了社會公序良俗。

對此，FLORTTE花洛莉亞官方客服人員表示不知情，會提交給專員核實。

不過昨天，上海市閔行區市場監督管理局已對「FLORTTE花洛莉亞」關聯公司上海品亦奇化妝品有限公司罰款2.5萬元，理由是發布違背公序良俗、被指有性暗示的廣告。

這不是FLORTTE花洛莉亞首次因廣告營銷擦邊事宜引發廣泛關注，今年10月5日，公司曾發布官方聲明稱：「小蝴蝶結成膜唇蜜產品外觀、親親泥唇泥產品色號名稱存在設計不妥、審核不嚴的問題，我司已經整改相關產品，永不再使用存在問題的相關設計、名稱及圖片」，並承認「此次事件暴露出我們內部培訓管理的不足以及在產品設計、內容營銷流程上的漏洞」。

另據香港01，公開資料顯示，花洛莉亞成立於2019年，此前曾一年賣出超1000萬支單價9塊9元的眉筆，主打「平價」、「少女心」、「可愛」以及鮮明的色彩標籤。

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