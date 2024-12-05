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山西女碩士因考博精神失常、失蹤15年 被找回時已生2娃

中國新聞組╱北京5日電
老父親給女兒戴上她讀研究生時的眼鏡。(取材自紅星新聞)
老父親給女兒戴上她讀研究生時的眼鏡。(取材自紅星新聞)

山西一名卜姓女碩士從小品學兼優，卻因報考博士時遭遇挫折而患上精神分裂症，之後離家失蹤。15年後卜女士經過志願者和警方協助，終於找到回家的路，她卻完全不認識家人，失蹤期間還生了一對兒女。其哥哥卜先生說「妹妹的病情更加嚴重了」，妻子和他商量後準備把兩人的住房賣了，給妹妹治病。

紅星新聞報導，卜先生說妹妹從小成績好，一路考上大學、取得工學碩士學位，但因未能及時更換二代身分證無法報考博士，在打擊之下罹患精神分裂症，送醫治療一段時間後在家休養，病情時好時壞。2010年年初妹妹離家失蹤，卜家人雖四處尋找且報了警，但一直沒有她的消息。

親人歡迎卜女回家。(取材自紅星新聞)
親人歡迎卜女回家。(取材自紅星新聞)

今年11月25日，山西晉中市和順縣一名張女士向尋親志願者朱玉堂求助，希望幫她嬸嬸尋找親人。張女士稱自己的嬸嬸在十多年前流浪到距離晉中市榆次區100多公里的和順縣青城鎮某村，家人雖然報了警，但嬸嬸不和警察溝通還動手打人，無法尋找其家人。後來嬸嬸被他們收留，還和其叔叔一起生活，生了兩個孩子，「他們家裡條件不好，嬸嬸沒有戶口，我就想著幫嬸嬸找到家人，把戶口上了，才能享受相關政策。」

朱玉堂表示，「在交流中，我發現她識字，而且感覺學歷還不低，我就慢慢地引導她，漸漸地，她說出了自己的名字、父母、哥哥名字、還有自己就讀的學校等信息，但當時（我們）並不知道真假。」後來經警方核實，她就是卜先生失蹤15年的妹妹卜女士。

時隔15年，哥哥和卜小花相見。(取材自紅星新聞)
時隔15年，哥哥和卜小花相見。(取材自紅星新聞)

卜先生表示，對於妹妹15年來的經歷，他還沒有詳細過問，妻子已和他商量，準備把兩人的住房賣了，先給妹妹治病。

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