反對強收停車費 廣州千人抗議砸收費亭 警一度斷網鎮壓

廣州大敦村民眾不滿當地設關卡向車輛收費，千人上街抗議與警對峙。(視頻截圖)

廣州市增城區新塘鎮大敦村周日晚間出現民眾上街抗議，由於不滿當地設關卡向車輛收費，現場一度聚集過千人，民眾憤而破壞多個收費亭、圍堵派出所，知情人士稱，當地官員為利益設關卡向進出民眾收費引發不滿。當局派出眾多警力鎮壓並斷網，最後承諾取消收費、退還已收費用。

港媒報導，據增城區政府8月公示，大敦村股份經濟聯合社的「大敦村車輛出入口智能化管理系統」建設與運營項目，由廣州市鉦德物業管理公司中標，中標金額為每年120萬元（人民幣，下同）。該物業公司10月30日張貼公告稱，設在大敦村主要出入口的閘機在12月1日起正式投入使用。

有知情人士指出，新塘大墩村為收取費用，封閉村外圍設立關卡，強行向租房村民收費；知情人士並指出，是村委把村內所有的停車點都承包出去，承包商設崗收費。

據村民透露，車位月租為小車250元、大車350元；臨時停車時租2元，小車每日封頂25元、大車40元。當地居民認為收費過高，而且之前停在村內的車輛也被要求補交停車費，遂在正式收費當天上街抗議。

廣州大敦村民眾不滿當地設關卡向車輛收費，千人上街抗議與警對峙。(取材自x平台) 廣州大敦村民眾不滿當地設關卡向車輛收費，千人上街抗議與警對峙。(視頻截圖)

網上流傳影片顯示，抗議群眾拿起雜物破壞收費亭洩憤，玻璃碎裂一地，另外在影片中可以聽見有民眾談論該村收費事宜。

知情者指出，當地政府派出武警、特警前往鎮壓，至周一凌晨0時30分，當時大敦村一帶手機信號一度中斷，疑遭當局屏蔽，社交平台上僅有小量帖文提及事件。

民眾上街抗議後，網傳影片顯示，一名身穿綠衣的官員在派出所門外表示將停止收費、拆除收費閘機，並退還已收取的費用，勸籲在場民眾回家休息。該官員是新塘鎮黨委書記陳健東，得到官員的承諾後，現場人潮才逐漸散去。