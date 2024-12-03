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吳柳芳擦邊風波 媒體挺：勿上綱上線到「有損國家榮譽」

中國新聞組／北京3日電
吳柳芳(右圖)帶有「擦邊」性質的視頻，遭管晨辰批評「給體操扣屎盆」。(取材自微博)
吳柳芳(右圖)帶有「擦邊」性質的視頻，遭管晨辰批評「給體操扣屎盆」。(取材自微博)

前中國女子體操隊選手吳柳芳近日因發布帶有「擦邊」性質的視頻，遭到另一位體操選手管晨辰批評「給體操扣屎盆」，此事迅速引發關注。然而，輿論態度並不一致，許多網友認為管晨辰「多管閒事」，她的社交平台隨即湧入大量不友好評論，不乏對其外貌和體重的嘲諷。也有媒體評論稱，「對吳柳芳『擦邊』的批評，沒必要上綱上線到『有損國家榮譽』」。

來源：YouTube

快科技報導，儘管管晨辰已對部分評論區進行了限制，網友們依舊通過其他管道對其進行攻擊。有網友質疑管晨辰的批評動機，認為她「斷人財路」。一些觀點則更為直接說：「如果管晨辰顏值在線，再加上體操冠軍的身分，哪怕說同樣的話，也不會遭遇如此輿論反撲。」此外，還有人提及管晨辰此前也曾發布熱舞視頻，暗示她的批評缺乏立場一致性。

另據觀察者網專欄作者「托卡馬克之冠」指出，退役運動員的待遇一直是一個老大難問題。從1932年劉長春參加洛杉磯奧運會算起，中國現代體育事業的歷史並不算短。但中國的退役運動員安置和再就業，與之相比卻是一項相對年輕的工作，這項工作有一個逐步演進的過程和非常具體的脈絡。

曾有調查結果表明，青少年運動員成年後最終能進入全國運動會、亞運會、奧運會前10名的成材率分別為14.1%、2.2%和0.26%。而依據國家體育總局的相關統計數據，中國在冊的專業運動員約為5萬人左右，每年有約15%的人被淘汰，約4000人退役。

他表示，如果說有成績的優秀運動員在退役後，尚且有生活陷入窘迫的風險，那麼絕大多數未能取得好成績的運動員在退役後的境遇，以及那些在殘酷的競爭中被淘汰掉的運動員，就更需要社會的關注了。

再說回所謂「擦邊主播」事件，僅就吳柳芳的行為來看，「托卡馬克之冠」認為，在使用國家和社會資源為退役運動員謀出路的同時，對於那些想辦法自力更生的退役運動員，只要其不違法，社會就應給予相比普通人更大限度的包容和理解。

「托卡馬克之冠」表示，比如吳柳芳，當運動員時，從平衡木上摔下來，頭著地，頸椎受傷，是因傷光榮退役；如今只是靠著良好的個人條件跳跳熱舞，搞搞自媒體賺點錢，還是在法律允許的範疇內，這種行為完全無可厚非。

奧運 就業 洛杉磯

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