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湘官落馬多年 妻追討5000萬巨債 網熱議「算不算贓款」

中國新聞組／北京2日電
圖為被告人張文雄在法庭上。（取材自人民網）
圖為被告人張文雄在法庭上。（取材自人民網）

湖南省委原常委、宣傳部原部長張文雄因受賄2335萬餘元（人民幣，下同，約323萬美元）並對折合5158萬餘元財產來源不能說明一案，2018年被判刑15年。由於張文雄曾通過妻子塗愛芳受賄，塗愛芳又在張文雄落馬後向朋友追討一筆5000多萬元債務，引發這筆巨款是不是贓款的爭議。目前此案仍在最高人民法院審理中。

據新華社報導，2002年至2016年上半年，張文雄利用職務上便利及職權和地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程承攬、職務調整和項目開發等事項上提供幫助。2004年下半年至2016年6月直接或通過其妻子塗愛芳非法收受他人給予的財物共計折合2335萬餘元。另，張文雄家庭財產和支出明顯超過合法收入，其對共計折合5158萬餘元的財產不能說明來源。

2018年8月16日，廣西壯族自治區桂林市中級人民法院公開宣判張文雄受賄、巨額財產來源不明案，對張文雄以受賄罪判處有期徒刑13年，並處沒收個人財產200萬元，以巨額財產來源不明罪判處有期徒刑5年，決定執行有期徒刑15年，並處沒收個人財產200萬元；並追繳張文雄受賄所得財物和不能說明來源的財產及其孳息。

不過，張文雄被判刑後的爭論還在持續，這和其妻塗愛芳一筆5000多萬元的債務追討有關。紅星新聞報導，這筆巨款是不是贓款，當初是投資還是借款，成為雙方在各級法院論辯的焦點。 

張文雄落馬後，其妻塗愛芳向馬高龍夫婦追討剩餘借款本金加利息共約5562萬元，理由是2016年初，馬高龍以合夥採砂需要資金為由借款1.5億元，塗愛芳只能借到6800萬元，最後雙方口頭商定這6800萬元資金中的1500萬元作為塗愛芳入股10%出資，剩餘的5300萬元作為給馬高龍個人的借款，並約定按月息一分五計付利息。而馬高龍僅償還本息2200萬元。

馬高龍對此並不認可。他在法庭上對塗愛芳出資的6800萬元資金來源合法性提出質疑，認為該資金與張文雄案相關，是贓款，且案涉金額屬於塗愛芳與其合作採砂項目的投入款，彼此間的借貸關係不成立，卻未獲長沙市中級法院認可。馬高龍向湖南高院提起上訴。2023年11月16日，湖南高院判決，撤銷長沙中院判決書，理由是塗愛芳提交的證據不足以證明雙方形成借貸關係。目前，塗愛芳已上訴，最高法院尚未就此案決定再審或駁回再審申請。

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