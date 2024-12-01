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開套牌車當場被抓 河南副鎮長撒野打人 遭罰款、行拘

中國新聞組／北京1日電
套牌的白色SUV。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
套牌的白色SUV。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

河南信陽商城縣汪崗鎮游姓副鎮長開套牌車，被發現後態度囂張，還辱罵、毆打被套牌車主；相關視頻在網上傳出後，引發網友關注，商城縣表示，公安機關已對遊某作出行政拘留、罰款，紀委監委也已介入調查。

影音來源：YouTube

融媒商城報導，現場視頻顯示，一名車主發現自己的車被另一男子套牌後，緊跟著開套牌車的男子，但對方不斷對其進行辱罵，意圖離開現場，被套牌的車主在視頻中稱他被打了兩拳。

視頻發布者配文稱：「商城縣汪崗鎮副鎮長游某，私自套牌，被發現後態度囂張。」

報導指出，視頻發布者表示，視頻是她父親拍攝，被套牌的也是他父親的車，對方是汪崗鎮副鎮長，事發地在商城逗街附近的土地廟小區。

報導稱，被套牌車主熊先生表示，此前並不知道車牌被套，但物業多次讓他不要將車亂停亂放，他去物業查看監控視頻才發現車牌被套。他的車是黑色SUV，而對方的車是一輛白色SUV。29日下午，他打了交警的電話，將套牌車主抓了個現行，但對方來了之後就要將套牌拿走，他上去要求對方道歉被打了兩拳，他事後才知道對方是汪崗鎮副鎮長。

涉事小區物業工作人員表示，套牌一事屬實。熊先生和游姓副鎮長都是小區業主，熊先生是買了車位的，但游某並沒有車位，他套用的車牌是在進小區車庫前和出小區車庫後會取下。

事發現場。（視頻截圖）
事發現場。（視頻截圖）

SUV 河南

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