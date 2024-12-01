17分鐘就窒息… 河南冷藏車乾冰外洩 8女工「搭便車」亡

八名女工罹難位置。（取材自澎湃新聞）

河南 省平頂山市日前發生一起重大意外事故，一輛載有大量冷凍牛肉的廂型冷藏貨車違規讓八名女工在車廂內乘坐。不料保鮮牛肉的乾冰不慎外洩，八人因吸入大量二氧化碳而窒息身亡。冷藏車駕駛員等三人在事故發生後已被批捕，該此事件直接經濟損失953.46萬元人民幣(約131.6萬美元)。

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綜合澎湃新聞等媒體報導，這起事件發生於今年6月，相關調查報告近日出爐。事件中的女工均在市區一家牛肉加工廠工作，平時由工廠派車接送上下班，事發當晚因接送班車停駛，駕駛貨車的任姓司機違規讓十名女工「搭便車」，其中兩人坐在前座，另八人擠在放置貨物的車廂，車廂裝滿大量冷凍牛肉。

報導指出，這些牛肉包裝盒內放有乾冰，途中乾冰外洩，遇熱變成二氧化碳，迅速飄入狹小的車廂內，八名女工在不知情的狀況下吸入大量二氧化碳。

直到貨車下了高速公路，坐在前座的其中一名女工下車打開車廂門才赫然發現八人嘴唇發紫、互相擠成一團，已處於無意識昏迷狀態，送醫後仍全部不治身亡。

報導說，8名女工在密閉車廂內大約僅17分鐘後就缺氧窒息死亡。事發後，包括駕駛、貨車公司負責人及冷凍食品公司負責人全被拘捕調查。

一名村民表示，女工們年齡多介於40至50歲之間，「她們平常自己騎電動車 到加油站 集合，然後搭車去上班，但晚上回來時，有時候工廠會用這種冷藏車接送。」另有村民透露，這八名遇難的死者並非首次搭乘冷藏車返回村裡，但此前一直相安無事。

平頂山市應急管理局所公布的事故調查報告強調，廂式冷藏車駕駛員安全意識、法律意識淡薄。此外，輕型廂式冷藏貨車掛靠公司未落實企業主體責任，對掛靠車輛缺乏有效管理，車輛駕駛人違法違規使用廂式冷藏貨車載人、人貨混裝運輸，屬地有關部門專業監管和行業管理失職缺位，地方黨委政府安全領導責任落實不到位，進而造成的較大生產安全責任事故。