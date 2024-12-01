深圳日本男童遭刺身亡案 兇手被正式逮捕 動機仍不明

9月18日，深圳日本人學校一名日本男童在上學途中突遭一名男子襲擊後不幸身亡。圖為當天事發現場。（美聯社）

廣東深圳9月發生一起日本 男童在上學途中遭刺身亡的案件，日媒報導，中國警方以涉嫌殺人為由，正式逮捕在案發現場抓獲的40多歲中國籍男子。

日本共同社報導指出，多名日中關係消息人士11月30日透露，中國警方以涉嫌殺人為由，正式逮捕了在案發現場抓獲的40多歲中國籍男子。預計今後將面向起訴推進相關程序。不過，中方至今都未公布該鹹的作案動機等案件背景因素。

該案發生在9月18日早晨，男童在上學途中被刺中，雖被送往醫院接受治療，但在19日凌晨死亡。有意見認為當天是918事變93周年，反日情緒高漲，是針對日本人的犯罪。中國有關部門說明稱是「偶發個案」。

該案件發生後，日本官方多次要求盡快查明事件真相，以及確保在陸日僑安全。日本首相石破茂 11月中在秘魯會見中國國家主席習近平 時提到，要求確保在陸日僑的安全；日本經濟同友會代表團11月初與中國國家副主席韓正會談時，也分別提到6月蘇州日籍母子遇襲受傷案和9月深圳日本人學校男童遇襲身亡案。

日本外務省領事局長岩本桂一在10月中訪問北京，就深圳日本男童遇襲身亡案與中國外交部副部長鄧勵等人舉行磋商，日方在磋商中要求盡快查明事實並給出說明。岩本桂一在磋商後對媒體透露，中方表示將在司法程序取得進展的階段就該案做出說明。