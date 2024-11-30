浙江胸外科名醫家門前過馬路 遭看手機駕駛撞死

浙江海寧胸外科名醫劉磊(中)。（取材自上游新聞）

浙江海寧胸外科名醫劉磊月前在家附近過馬路時，遭到一名邊開車邊用手機的駕駛撞倒，送醫搶救一個多月仍回天乏術，享年45歲。許多曾經被他治療過的人紛紛上網悼念，稱讚他是一位為人親和、沒有架子的好醫師。劉磊任職的海寧市人民醫院胸外科，每年有七成五以上的手術都是由他負責，他也曾獲得「潮鄉好醫師」、「最美衛健人」等榮譽。

綜合九派新聞、網易報導，海寧市人民醫院胸外科主任、主任醫師劉磊，日前在家門口走在人行橫道上，當時他還打了通電話給妻子，說他快到家了，結果卻遭汽車撞倒，頭部重傷。據了解，肇事駕駛當時正在看手機，沒有注意前方狀況，目前已被警方控制。

劉磊被送往任職的人民醫院急救，由於頭部嚴重受傷，於接診的同事根本沒有認出傷者是他。根據該院工作人員表示，劉磊在加護病房治療一個多月，最後仍然離世。

浙江海寧胸外科名醫劉磊。（取材自微博）

劉磊是海寧人醫胸外科的頂梁柱，號稱海寧人醫胸外科「掌門人一把刀」。「海寧發布」公眾號今年8月曾發文介紹劉磊，其中寫道，海寧人醫胸外科每年要完成手術近400台，微創率達90%以上，其中劉磊就承擔了300多台手術，其臨床經驗在嘉興縣市級醫院處於領先水平。文章說，雷厲風行、注重效率、專業能力過硬，是熟悉劉磊的人對他的評價。

不少劉磊診治過的患者在社交媒體上發文悼念，「好的醫師大多沒架子，對人親和，他的去世對病人是一大損失」、「還跟劉主任約好1月份復查，那麽好的人，一路走好」。

據醫院訃告，劉磊是江西宜春人，畢業於蘇州大學臨床醫學專業，同年進入海寧市人民醫院，先後在普外科、胸外科工作。他先後獲得海寧市 「最美衛健人」、海寧市第六屆「潮鄉好醫師」、海寧市衛健系統優秀學科帶頭人等榮譽稱號。