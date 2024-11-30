福州大學教授出軌富婆致懷胎 還聯合元配勒索3000萬

網傳設下仙人跳的福州大學教授。(取材自微博)

福建省福州大學爆驚人性醜聞，網傳該校一名男性年輕研究員、博士生導師出軌北京一女富婆，不僅使對方懷了雙胞胎，還涉嫌設下仙人跳，聯手元配一起向富婆勒索3000萬(人民幣，下同，約417萬美元)；富婆不甘受騙，到男博導任教學校拍桌大鬧，還找上元配對質。這名男博導的學經歷碩果累累並多次獲獎，百度 百科還有他的介紹。網傳涉事男博導已離職，該校尚未對此回應。

綜合陸媒報導，這名出軌學者是福州大學數學與電腦科學學院研究員、博士生導師劉某蒙，知情者爆料，劉某蒙已婚，還有個6歲女兒，一次偶然機 會下認識了來自北京的女富豪，認識第二天，劉某蒙就向對方求婚，把對方迷得神魂顛倒，兩人就發生了關係，很快富婆就懷孕了，而且還是雙胞胎。

但劉某蒙隨後向富婆坦白自己有家室，但哭訴與妻子感情不和，兩人的6歲女兒也非他親生。女富婆最終接受了劉某蒙，並拿出1000萬助他離婚。

然而劉某蒙收到錢後不但未與妻子離婚，反而與元配合謀以不雅影片要挾女富婆，進而把金額提高到3000萬。富婆察覺被騙後，大鬧福州大學，並拍下影片在網路上散布。

網傳影片中，富婆坐在福州大學辦公室欲找劉某蒙「算帳」，報警稱懷孕二個月的她遭到該校教職工的敲詐勒索，希望警察盡快趕來現場，校方勸阻無果。網上還流傳富婆與劉某蒙妻子當面對峙畫面，張某全程沉默，而富婆則毫不留情地揭穿他們的「騙局」。

據報導，福州大學尚未對此事作出正式回應。但據知情人士透露，劉某蒙已離職。然而，這一事件並未因此平息，網友們仍在持續關注，並呼籲相關部門介入調查，還原真相。