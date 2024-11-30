塗鴉、撒尿靖國神社 中籍男在日認罪、還有2人在逃

影片可見「鐵頭」爬上靖國神社入口處一根刻有「靖國神社」四字的石柱，向石柱撒尿，之後用紅色噴漆在石柱上寫上英文「Toilet」（廁所），然後離去。（影片截圖）

今年5月，中國籍男子姜卓君涉嫌與其他中國籍男子一起，在靖國神社 用油漆噴塗石柱，被日本 控訴損壞器物和對禮拜場所不敬的罪名起訴。共同社報導，東京地方法院29日進行首次公審，被告姜卓君承認控罪。

香港 01報導，起訴內容顯示，姜卓君與其他人合謀，5月31日，用紅色油漆在靖國神社石柱上塗鴉，寫上英文「Toilet」（廁所）的字眼，被控損壞器物和對禮拜場所不敬罪名。

網上流傳的視頻更顯示，有中國籍男子對著石柱撒尿。

今年7月，東京警視廳拘捕了居住在日本埼玉縣朝霞市的姜卓君，並通緝另外2名已於6月1日回國的涉案中國男子，分別為網紅「鐵頭」及其影片拍攝者許姓男子。

東京地方法院29日對以在東京都千代田區的靖國神社石柱上塗鴉為由、被控損壞器物和對禮拜場所不敬罪名的中國籍被告姜卓君（29歲、無業）進行首次公審，被告承認了起訴內容。他就作案目的表示，是為了抗議東京電力福島第一核電站處理水排海。

被告表示自己十多年前來到日本，用日語回答了律師和檢察官的提問。他表示作案前沒有去過靖國神社，對歷史沒有興趣，是想保護大海。