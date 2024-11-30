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會日外交官竟成間諜？中媒體人被判罪7年 美大使批不公

中國新聞組／北京30日電
「光明日報」評論部原副主任董郁玉。 ( 取材自抖音百科)
「光明日報」評論部原副主任董郁玉。 ( 取材自抖音百科)

中國官方媒體「光明日報」評論部副主任董郁玉涉嫌從事間諜活動被拘留兩年多後，北京法院29日依間諜罪判處他7年徒刑。董郁玉的家人發表聲明，稱他被判刑嚴重不公正。美國駐華大使伯恩斯也批評，「中國憲法保障其人民的言論自由，而董郁玉因為行使了自己的言論自由權而遭受懲罰是不公正的」。

聯合報引述路透報導，昨天北京第二中級人民法院外有大批警方駐守，最少有7輛警車。1名美國外交官表示，他們被禁止到法庭內聽審。

路透此前報導，據美國國家新聞俱樂部的聲明，董郁玉於2022年2月與1名日本外交官午餐期間被警方拘留。自從他於去年7月接受過一次閉門審訊後，便一直被拘留在北京的監獄。

他被捕時，他會見的日本外交官也被拘留數小時，引發日本外務省的強烈抗議，外交官後來被釋放。

紐約時報去年採訪董郁玉的家人後報導指出，董郁玉是光明日報評論部副主任兼專欄作家，數十年來，勤於筆耕的董郁玉一直與外交官和記者等外國人士頻繁往來。據董郁玉的家人表示，中國現正將這些往來關係視為證據，並認為他可能是日本或美國的間諜。

此案備受國際關注。多個倡導新聞自由的境外非政府組織（NGO）呼籲當局立即釋放董郁玉，700多名記者、學者和NGO人員在網上簽署了請願書。

美國之音報導，判決消息發布後，董郁玉的家人稱，「董郁玉因在記者生涯中表現出的獨立性而受到迫害」，認為董郁玉被判刑「對每一位有自由思想的中國記者和每一位致力於與世界友好交往的普通中國人來說都是嚴重不公正的」。

62歲的董郁玉1987年獲得北京大學法律系碩士學位後加入「光明日報」。他曾為以倡導改革稱著的歷史雜誌「炎黃春秋」和「紐約時報」中文網站撰寫評論。董郁玉曾在中國媒體和自由派學術期刊上撰寫有關法律改革和社會問題等觀點文章，並與人合編了一本促進中國法治的書。

日本 間諜 紐約時報

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