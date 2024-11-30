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上海男投資40萬網路養牛 變成無法兌換的6萬斤牛肉驚覺被騙

記者陳湘瑾／即時報導
中國近期興起一種名為「雲養牛」、「雲種植」的商業模式，聲稱投資者只需線上投資認養，就可以獲得穩定收益。（圖／取自新華社）
中國近期興起一種名為「雲養牛」、「雲種植」的商業模式，聲稱投資者只需線上投資認養，就可以獲得穩定收益。（圖／取自新華社）

中國近期興起一種名為「雲養牛」、「雲種植」的商業模式，聲稱投資者只需線上投資認養，就可以獲得穩定收益，然而很多「雲養經濟」實際上卻是一場騙局，讓不法分子假借「雲養動物」之名，行非法集資。中國一名男子近期投資人民幣300萬（約41萬美元）認養600頭牛，有一天卻發現認養的牛全部變成無法兌換的牛肉，驚覺被騙。

央視報導，「雲養」最初是指在動物園或者野生動物保護區認養一頭保護動物，認養者每個月為動物捐款，就可以即時在線上監測動物的身體和活動狀況，算是一種有意思、有反饋的公益活動。

上海警方近日偵破一起以網路「雲養牛」為幌子的非法集資案件，抓獲犯罪嫌疑人4人，涉案金額超過人民幣5億元。目前，上述4名犯罪嫌疑人均已被警方依法採取刑事強制措施，該案在進一步偵辦中。

上海市民伍先生今年5月通過朋友介紹，認識到某個網路上平台投資所謂「雲養牛」項目，最初投入人民幣5000元，在平台購買一頭牛的所有權，到期後如約收到平台的回購款和返利，他因此先後投入人民幣300萬認養600頭牛，本來期望可以獲得穩定收益回報，卻發現突然全部變成帳面上無法兌換的60000斤牛肉額度，遂向警方報案。

所謂的「雲養牛」平台社交帳號發布大量養殖場的影片和直播，影片裡宣稱有國外的優質養殖場，可以讓投資者通過網路直接觀察自己養的牛。然而上海徐匯警方發現，平台宣稱位於國外的牧場根本就不存在，看到的牛群影像有些是在網路上找的素材，有些是租借農場後拍攝的畫面，平台本身一頭牛也沒有。

伍先生在認領600頭牛後，某一天在未被告知的情況下，其帳戶內價值人民幣300萬元的牛被平台強制回購，並全部折抵成了60000斤牛肉的兌換額度。在向平台質疑後，客服表示因第三方支付問題暫時不能提現，只能提取牛肉。

當伍先生提出要提取全部牛肉時，客服又表示如此大量的牛肉難以運輸，可將牛肉以人民幣200元至300元一斤不等的價格通過平台寄售，待售出後即可提現。然而牛肉一直賣不出去，人民幣300萬元的投資款，至今仍是寄售在平台上的60000斤牛肉份額。伍先生驚覺被騙，於是前往警局報案。

上海市公安局經偵總隊七支隊副支隊長季建平介紹，農產品類投資，最大的一個誘惑點就是許諾保本保息高額的回報，除了養牛，還有茶葉種植、百香果種植，以及海參養殖、梅花鹿養殖、孢子粉培育等小眾農業養殖。

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