中國女遊客在馬爾地夫潛水遭鯊魚咬頭 驚悚畫面曝光

虎鯊一口咬住女遊客的頭部。（視頻截圖）

一名中國女遊客近日在馬爾地夫潛水時被一條虎鯊攻擊。據網傳視頻，虎鯊張開血盆大口從後方咬住穿著潛水裝的女遊客頭部，還晃動了一下，眼見就要成為虎鯊的食物，沒想到女子竟從虎鯊的口中逃脫，視頻看得令人怵目驚心，有專家稱能從虎鯊「鯊口逃生」很少見。網友說「大難不死必有後福」，也有人指這名女遊客當時是違法使用誘餌吸引鯊魚，不值得同情。

據橙柿互動報導，在近日國外媒體公布的一個視頻中，一條兇猛的虎鯊從一名潛水者的後方衝過來，一口咬住了潛水者的頭。事情發生在馬爾地夫首都馬利附近的胡魯馬利人工島，幸運的是，這名遊客保住了性命。

據馬爾地夫當地媒體報導，11月15日曾經有一名中國女遊客報告說自己被一條虎鯊襲擊，從描述和地點來看，視頻中的潛水者正是這名中國女遊客。

虎鯊從女遊客後方衝來。（視頻截圖）

視頻中顯示，虎鯊咬住潛水者的頭後，還晃動了一下。不過接下來的事情如同奇蹟一般，這名潛水者從虎鯊的口中逃脫，頭部看起來沒有受到什麼傷害。不過很顯然，這名遊客受到了驚嚇，揮舞著雙手拚命游走了。幸運的是，虎鯊似乎也放棄了進食的打算，從潛水者身邊游開。

據當地媒體報導，受傷遊客是一名45歲中國女性，襲擊後被送往醫院，其傷口縫了40多針。這群遊客是乘坐快艇 抵達該島，可能還使用了誘餌來吸引鯊魚，這種行為在馬爾地夫並不合法。

歷史資料顯示，鯊魚襲擊在馬爾地夫很少見，一旦鯊魚開始攻擊遊客，造成的後果都比較嚴重。