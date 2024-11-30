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花47萬買3手賓利…竟是13手 安徽男崩潰：這誰能受得了

中國新聞組／北京30日電
陳先生的13手賓利車。（視頻截圖）
陳先生的13手賓利車。（視頻截圖）

安徽陳先生近日花47萬元（人民幣，下同）買了一輛三手賓利，補辦登記證書時傻眼了，紀錄顯示該車轉讓登記14次，意即已轉手13次，「三手直接變13手，誰能接受得了」。有網友不禁笑說：「簡稱裝13」，也有人安慰他「結婚都遇不到原廠原裝的，何況是車」。發證機關稱，原始紀錄過戶頻繁會壓縮成三行，如果存在信息顯示不完整或遺漏問題，願意彌補。

據極目新聞、快科技報導，陳先生花費了47萬購買了一輛標明為三手交易的賓利汽車，由於原機動車登記證書（俗稱大本）不慎遺失，陳先生前往有關部門重新申請補辦。然而，當他拿到新補辦的證書時，卻驚訝地發現，該車業務登記總次數竟然高達23次，其中轉讓登記就有14次，這意味著他購買的車輛實際上已經轉手13次。

面對這一突如其來的變故，陳先生感到十分憤怒和困惑，「車商告訴我是三手車；而且，三手戶和13手戶的車輛，兩者差價很大」。他立即聯繫了賣方，車商堅稱在收購車輛時，無論是車輛本身還是登記證書，均呈現出當前所告知的狀態，對於車輛的次轉手情況並不知情。

「我們也沒做錯什麼，也不需要承擔什麼責任，因為車輛當初買來的時候就是這個大本，顯示只過了三次戶，我們也沒有隱瞞車況」，車商說。

為了弄清楚事情的真相，陳先生又聯繫了原發證機關。經過核實，原發證機關解釋稱，由於車輛過戶頻繁，部分信息在登記證書上會進行壓縮顯示，但過戶紀錄的總數會在證書的最後一頁明確標註。他們也承認，如果確實存在信息顯示不完整或遺漏的問題，將積極承擔責任，不會迴避應負的義務。而陳先生的登記證書上，並沒有顯示過戶次數。

陳先生說自己買的三手賓利竟是13手，讓他崩潰。（視頻截圖）
陳先生說自己買的三手賓利竟是13手，讓他崩潰。（視頻截圖）

相關話題昨衝上微博熱搜，閱讀量近6400萬，有網友同情陳先生的遭遇，提醒大家買二手車要當心，也有不少網友留言：「就好像在宿舍裡看別人吃飯，說讓我吃一口，結果前面已經10幾個人夾過了」，「47萬買13手，真的是有錢人，完全不看的嗎」，「這是把壓縮的三行看成了過戶三次，還是發證機關遺漏了紀錄？」，「就像女友的三個前男友」，「離譜呀」，「簡稱裝13（意近似裝B）」。

也有網友安慰陳先生：「其實啊，中間也就差個10，能開就行了，別講究這麼多」，「車販子中間過戶倒手不算開」，「結婚都遇不到原廠原裝的，何況是車」。

微博 二手車

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