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小米SU7借朋友變AV拍攝現場 車主洗車6次忍痛把車賣了

中國新聞組／北京29日電
張先生（化姓）的小米SU7外借朋友後在色情視頻中被發現。（視頻截圖）
張先生（化姓）的小米SU7外借朋友後在色情視頻中被發現。（視頻截圖）

山東省臨沂市沂南縣張先生（化姓）將自己的小米SU7愛車外借朋友，卻被不法分子用於拍攝色情視頻，張先生氣得報警，警方已將涉案3人依法行政拘留。不過張先生只要想到有人在他車上拍色情視頻就膈應，將愛車送洗6次仍陰影難消，近日決定忍痛把車賣了。有網友笑說：「車價瞬間貶值一半」，「這是小米被黑的最狠的一次」，「謹記車與老婆不外借」。

據大皖新聞、網易新聞報導，張先生是小米品牌的忠實粉絲，小米SU7一出，他就買了一台回來，為表現對於車子的熱愛，連車牌用的都是女兒的生日。幾天前，張先生開出租車公司的朋友接了小米SU7的單子，因價格太低沒人出借，張先生便將自己的車借給了朋友。 沒想到幾天之後車還回來了，張先生發現車裡很髒，就沒有開。

隨後，張先生的車友群內，有人發了一部色情視頻，問群中這是誰的車，沒有遮擋牌照也沒有掩飾。視頻是從一座橋上開始的，橋上有一名穿著紅色吊帶裙的女子，看似打車後，開著SU7的男子接上了紅衣女子，兩人就在車上開始「辦事」。

網傳張先生（化姓）車內拍的色情視頻。（視頻截圖）
網傳張先生（化姓）車內拍的色情視頻。（視頻截圖）

張先生一看，這不就是自己的車嗎？當下才知原來自己的車裡面那麼髒是被別人拍攝了不法視頻，這讓張先生幾乎崩潰，他直接找到了自己的朋友，將他罵了一頓，朋友說他也不知道自己將車借出去是做這樣的用途。張先生無奈，將愛車送洗，洗一次兩次都覺得不乾淨，於是前後送洗了6次。

但張先生和妻子對車內曾經拍過色情視頻一事都無法釋懷，連帶著看到車子的內飾都感到厭惡。幾天後，張先生決定把這輛車賣掉，於是發了賣車視頻，告訴大家這台車的「車史」，表示對下一輪車主有交代。

之後，警方關注到了此事，查出3名人員涉拍色情視頻，並已將3人行政拘留。

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