認養600頭牛變牛肉 且無法兌現 上海「雲養牛」4人騙5億

平台宣傳頁。（取材自上游新聞／上海警方供圖）

在某網路平台投資 300萬元（人民幣，下同）認養600頭牛，還可以通過平台託管養殖，沒想到600頭牛竟在一夜之間變成了6萬斤無法兌現的牛肉。上海吳先生認為自己被騙報警，警方破獲這起以互聯網「雲養牛」為幌子的非法集資案件，涉案金額龐大，4名犯罪嫌疑人詐騙金額超過5億元。

據上游新聞報導，今年5月，吳先生向上海市公安局徐匯分局報案，稱他通過朋友介紹在某網路平台「雲養牛」項目，該平台稱在國外有合作牧場，採「互聯網+產業集群化發展」運營，只需線上投資認養，就能獲得年化6%到12%不等的穩定收益，還提到每頭牛都有保險 ，不再續投後，平台可原價回購牛的所有權。平台還有牧場的全天候直播，讓投資人看了放心。

吳先生先後投入300萬元認養了600頭牛，期間，平台商城推出了以50元一斤價格將收益和本金全部轉換成牛肉份額，用於兌換牧場生產的所謂「高品質」牛肉製品的新服務。吳先生卻在今年5月發現，在未被告知情況下，自己養的牛突然全部變成帳面上無法兌換的6萬斤牛肉額度。

在向平台質疑後，客服先說因第三方支付問題暫時不能提現，只能提取牛肉，後又稱如此大量的牛肉難運輸，可將牛肉份額以200元至300元一斤不等價格通過平台寄售後提現，但牛肉一直無人問津。

警方對該網路平台調查發現，像吳先生這樣受損的投資人還有很多。平台宣稱位於國外的牧場根本就不存在，網路上的視頻和直播是犯罪團夥借用他人牧場拍攝以及從網路下載素材剪輯包裝而成。平台提供兌換的牛肉則是犯罪團夥從本地批發市場購得，庫存遠遠低於用戶持有的牛肉份額。犯罪團夥引導投資人在平台寄售牛肉，是希望延緩兌換時間，讓不明真相的投資人繼續投資。

今年9月，上海警方在多省市警方協助下抓獲4名犯罪嫌疑人。經查，犯嫌張某未取得相關資質即通過雇傭客服及運營團隊搭建網路平台，將「雲養牛」包裝成年化收益6%到12%的理財產品，並通過拍攝宣傳視頻、開設線下講座等宣傳，吸引不特定公眾投資。平台所募集的投資款項，已在犯罪團夥不斷「借新還舊」及支付公司日常運營中消耗殆盡。

「該行為實質就是以高額收益為誘餌向社會不特定公眾吸收資金的一種非法集資騙局。截至案發，該犯罪團夥共非法募集資金5億餘元。」上述4名犯罪嫌疑人均已被警方依法採取刑事強制措施，該案在進一步偵辦中。