恒大倒閉恐血本無歸 數百投資者兵分3路低調集結施壓

恒大投資者被指低調集結，促官方說明調查進展。圖為南京一處公寓樓上的恒大標識。（路透資料照片）

中國恒大 倒閉導致大量投資 人積蓄化為烏有，數百人在11月發起一場低調的行動，向官方施壓，要求提供關於這家倒閉房地產 開發商的最新調查情況。一名參與行動的投資人表示，「如果我們現在不發聲，就永遠沒機會了」。

中央社引述路透報導，知情人士表示，在先前未通報的行動中，一小群不滿的投資人連續出現在深圳的三個政府辦公室，要求了解一年多以前發起的調查最新情況。投資人希望這種向官員施壓的方式，不會被視為非法的公眾抗議。

2021年底至2022年初，在恒大拖欠承包商和債權人款項後，數百名投資者曾連日在深圳恒大總部外抗議，要求償還貸款和兌付逾期金融產品。

知情人士表示，恒大投資者過去一周在深圳的有組織行動是自2022年以來首次出現的規模性抗議。為避免激怒當局，這些行動遵循官方規範表達訴求的管道。

參與者透露，逾500名投資者25日起在深圳展開了3次不同的行動，其中一群人25日率先前往恒大總部所在地區的調查部門；另一群人隔天去了深圳市公安局經濟犯罪偵查支隊；第三組人馬27日跑到了當地法院。

知情人士說，投資者在這些行動中分開前往政府機構，以避免被視為公開抗議或招來警察鎮壓。

路透稱無法確認參與者總數。路透記者25日在恒大總部所在地的調查部門外看到數十人，27日在法院附近也目擊了數十人聚集。

知情人士說，這次行動的時間安排及集合地點僅在當天公布於投資者社群媒體群組中。過去兩年，恒大投資者一直透過小型微信群保持聯絡。

恒大因無力償還超過3000億美元(約2.1兆人民幣)的債務最終走向破產，雖然草根行動不太可能影響法院下令的清算，但明確表達出中國中產階級眼看自己投資化為烏有的情況下，所面臨的挫敗感。

＆＆＆＆＆＆＆以下版上可刪＆＆＆＆＆

2021年開始的房地產低迷擠壓地方政府、業主與產業相關企業的資金，房地產業過去曾經占中國經濟活動的四分之一。2021年底和2022年初，由於恒大未能向承包商和債權人付款，導致恒大發行的「理財」產品變得一文不值，引發投資人不滿，當時在恒大辦公室外進行示威抗議。