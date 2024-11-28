天空也能賣？山東平陰縣9億出讓低空經濟經營權、中首例

山東一縣以9億元「賣天」，是中國首例低空經濟特許經營權出讓。（取材自「國是直通車」）

賣地還不夠，中國縣城開始「賣天」了。近日山東省濟南市平陰縣創下全國首例，將其長達30年的低空經濟特許經營權，以9.24億元人民幣（約1.2億美元）標售給一家成立不到一個月的當地國有獨資公司，引發外界質疑。據了解，空域是國家事權，地方政府無權出讓空域，有專家稱平陰縣此舉是為「化債」，實際上是「左手倒右手」，但這對提高財政收入並無直接幫助。

據證券 時報報導，濟南公共資源交易中心發布招標信息顯示，招標人為平陰縣發展和改革局，項目為出讓平陰縣低空經濟30年特許經營權，特許經營者在特許經營期內負責低空經濟的運營和維護，提供飛行執照駕培等服務，合同履行期限為30年。此招標已於11月26日開標，山東金宇通用航空有限公司（金宇通航）以9.24億元中標。

企查查顯示，金宇通航成立於今年11月5日，註冊資本為2億元。該公司是平陰縣財政局全資子公司。

有媒體報導稱，上述公開招標或將是全國首例縣級低空經濟特許經營權出讓招標項目。

平陰縣隸屬於山東省濟南市，別稱「玫城」。2023年度，平陰縣的GDP為281.2億元，在濟南15個區縣裡排在第11位。雖然經濟指數並不突出，但今年以來，平陰縣政府和時代低空（山東）產業發展有限公司合作成立濟南低空產業示範基地，還與南京航空航天大學共同打造濟南低空物流運營示範中心。從兩個「示範」而言，平陰已然衝鋒在濟南低空前線。

2024年2月，中國民用航空局副局長韓鈞表示，截至2023年中國低空經濟規模已經超過5000億元，2030年有望達到2兆元。

而平陰縣9億元「賣天」，背後到底是什麼算盤？據每日經濟新聞報導，廣東省交通運輸協會智庫專家韓濤表示，空域是國家事權，不是地方事權，地方政府沒有權力出讓空域，所以平陰縣實際上是用低空經濟特許經營權的方式把整個縣的空域「圈住」。

中國民航大學臨空經濟研究中心主任曹允春表示，該項目特許經營權範圍可能非常廣，一個運營公司難以負責整個空域的安全問題。

從財政情況來看，平陰正遭遇財政收入下滑的困境。在韓濤看來，「縣政府可能是想走市場化的運營模式，但從結果看，實際上是『左手倒右手』，9億多元實際上是自己給自己倒的。」他認為，這對提高財政收入並沒有直接幫助，除非後期通過這個平台帶來很多企業，把產業做起來。