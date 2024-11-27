恒大倒閉積蓄化烏有 路透：數百投資人施壓要當局行動

中國恒大倒閉導致大量投資人積蓄化為烏有，數百人在11月發起行動，向當局施壓，要求提供這家倒閉房地產開發商的最新情況。圖為中國恒大在河北石家莊郊區一處爛尾樓。（路透）

中國恒大 倒閉導致大量投資 人積蓄化為烏有，數百人在11月發起行動，向中國當局施壓，要求提供這家倒閉房地產 開發商的最新情況。

路透報導，知情人士表示，在先前未通報的行動中，一小群不滿的投資人連續出現在深圳的三個政府辦公室，要求了解一年多以前發起的調查最新情況。投資人希望這種向官員施壓的方式，不會被視為非法的公眾抗議。

中國恒大因無力償還超過3000億美元的債務最終走向破產，雖然草根行動不太可能影響法院下令的清算，但明確表達出中國中產階級眼看自己投資化為烏有的情況下，所面臨的挫敗感。

一名參與行動的恆大投資人表示，如果現在不發聲，就永遠沒機會了。

2021年開始的房地產低迷擠壓地方政府、業主與產業相關企業的資金，房地產業過去曾經佔中國經濟活動的四分之一。2021年底和2022年初，由於恒大未能向承包商和債權人付款，導致恒大發行的「理財」產品變得一文不值，引發投資人不滿，當時在恒大辦公室外進行示威抗議。

另一方面，中國恒大26日晚間公告，指廣州市南沙區法院於11月14日發出法院命令，根據該命令，由於集團未能根據廣州法院發出的執行通知書履行相關給付義務，廣州法院對集團及創辦人許家印採取限制消費措施，限制在高消費領域的非生活或工作必需消費行為。