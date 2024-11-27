水很深？國企中鐵建49歲副總墜亡 4年前老董也是墜亡

中國鐵建投資集團有限公司副總經理馬建軍。（取材自都市現場）

連續19年躋身世界500強的中國鐵建投資 集團有限公司，集團第3號人物，黨委常委、副總經理馬建軍近日傳出墜樓身亡的消息，年僅49歲。目前官方尚未正面回應，但公司官網上「公司領導」一欄，已經看不到馬建軍的名字。四年前中國鐵建前董事長陳奮健也是墜樓身亡，當時還發過重大事項公告。

中國微博公眾號「地產風哨」22日貼出中國央企高層墜樓消息，指稱從多個管道獲知馬建軍身亡，事情已經發生好幾天，圈內人都知情。馬建軍最近一次公開活動，是一個多月以前的10月15日，馬建軍陪同中國鐵建投資集團的領導參加中國鐵建華南總部大廈的項目調研。

都市現場報導，馬建軍在1975年出生，在中鐵十六局集團及其下屬公司出任多個職位；曾任中國鐵建投資集團有限公司黨委常委，2017年曾獲「中國鐵建創效功臣」封號；2018年獲中國房地產 年度新領軍人物；2019年則獲封中國鐵建第三屆「永遠的鐵道兵杯」十大楷模等，還受聘至大學擔任企業導師，指導學生就業 與生涯規劃。

2020年4月，馬建軍擔任中鐵建城市開發有限公司董事、總經理。馬建軍帶領中鐵建城市開發有限公司不到一年時間，先後在溫州、麗水、寧波獲取3個城市開發運營類項目，全年實現投資協同業務總額超300億元。

這不是中鐵建設第一次發生類似事件，董事長陳奮建2020年8月墜樓身亡，原因不明，享年58歲，當時就引起諸多臆測。網友直言，「水很深」，有人質疑「是不是被別人扔下去的」，「人死了帳就平了」。