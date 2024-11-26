中國21歲男旅遊花光學費 攜蟑螂、毛髮一路敲詐63酒店

男子自備死蟑螂、用過的避孕套等物品，勒索敲詐中高檔酒店。(取材自極目新聞)

中國一名21歲年輕人，瞞著家人拿學費去旅遊，待旅費用罄竟動起歪腦筋，隨身攜帶死蟑螂、毛髮、保險 套等「道具」栽贓、勒索酒店，流竄全中國20多個地區，瘋狂作案63起。

極目新聞報導，今年8月8日，浙江臨海市一家連鎖酒店柯經理到大洋派出所報警，稱一名男子因住宿衛生問題敲詐酒店400元(人民幣，下同，約55美元)。經初步偵查，民警在一家酒店抓獲嫌犯江姓男子，當場從他隨身物品中搜出23個紙團，裡面包裹著死蟑螂、蟬、頭髮絲、使用過的避孕套等物品。

民警接下來調查發現，江男自2023年11月以來，住宿紀錄達380多條，近一年有多筆來自各地酒店的可疑進帳，都備註有退賠、補差價的字樣。民警詳查上海、河南 、江蘇等5省20多個地區酒店，在大量證據面前，江男如實交代敲詐63起酒店經過，涉案金額達3萬8000餘元。

據報導，江男今年21歲，去年9月瞞著家人沒去大學報到，反而拿著學費四處遊玩，等學費快花完時，竟動腦筋打起「薅酒店羊毛」算盤。

他通過放大酒店問題，或將隨身攜帶的蟲子、毛髮放進酒店房間的手段，敲詐勒索多家酒店，多數酒店為了息事寧人，滿足其退房費、補交通費等要求。