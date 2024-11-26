我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

網易雲音樂怒懟騰訊QQ音樂：滿屏抄襲 停止剽竊式創新

中國新聞網／北京26日電
網易雲音樂（左）指控QQ音樂抄襲春節播放器界面。（取材自正觀新聞）
網易雲音樂（左）指控QQ音樂抄襲春節播放器界面。（取材自正觀新聞）

中國音樂平台開撕，網路易雲音樂25日發長文公開怒懟QQ音樂，指控對方經常「挪用」他們的設計，「滿屏都寫著抄襲」，要求QQ音樂停止一直以來的剽竊式「創新」、借鑑式「創意」、跟隨式「更新」行為。而QQ音樂還沒回應，反倒是同為騰訊旗下的酷狗音樂先跳出來隔空喊話，相關討論衝上熱搜，引發網友熱議。

綜合觀察者網、正觀新聞等媒體報導，網易雲音樂在聲明中詳細回顧了被抄襲的例子。2000年網易雲音樂全新上線「一起聽」功能，2021年2月QQ音樂將「音樂房間」更名為「音樂房間‧一起聽」。2022年4月QQ音樂推出的黑膠播放界面，也和網易雲音樂2013年就上線的設計極度相似。

另外，網易雲音樂也指控2024年中國年，網易雲音樂推出故宮系列「宮」迎好運播放器，同年10月，QQ音樂又推出了一款幾乎一模一樣、「照虎畫貓」的播放器界面。今年10月25日，網易雲音樂全面上線音樂播放器「DIY功能」，11月19日推出首屆「黑膠風格創意大賽」活動，讓用戶自訂創作「黑膠播放器」背景截圖；11月23日，QQ音樂便更新了「播放器豐富的自定義功能」，和網易雲音樂幾乎難分彼此。

網易雲音樂表示，QQ音樂號稱國民音樂平台，每次更新都鼓吹著創新、創意，「但怎麼我們仔細看了半夜，才從字縫裡看出字來，滿屏都寫著兩個字：『抄襲！』」最後還諷刺說：「正如馬化騰（騰訊公司CEO）先生在騰訊年會上所說，『最關鍵的是，我們不是跟在別人身後做一樣東西。』說得真好。」

網易雲音樂發布控訴文後，隨即引發網友熱烈討論，有人認為創意應當被保護，但作為實用性軟體，音樂版權量才是重點，「不好好搞版權沒有硬實力，人家市場占比繼續輾壓你」。還有人質疑網易雲音樂的軟件副界面太多，塞了過多社交功能，把自己搞成了小紅書，才會導致用戶出走；但更多人笑稱「誰送會員支持誰」。

兩大音樂平台的戰爭才開打，隨即有新人加入戰局。25日下午，與QQ音樂同為騰訊旗下的酷狗音樂官微轉發其2023年10月發布有關定製播放器的微博，並配文稱，「自定義播放器背景的DIY功能不是我先做的嗎，DIY播放器大賽我也做了啊，我這個算什麼式創新？」疑似隔空喊話網易雲音樂。

公開資料顯示，騰訊音樂娛樂是中國在線音樂娛樂服務開拓者，提供在線音樂和以音樂為核心的社交娛樂兩大服務。騰訊音樂娛樂擁有目前國內市場知名的四大移動音樂產品：QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌。

QQ音樂（右）的播放界面與網易雲音樂十分相似。（取材自正觀新聞）
QQ音樂（右）的播放界面與網易雲音樂十分相似。（取材自正觀新聞）

故宮 小紅書 微博

上一則

蘋果AI進中國有譜？庫克會李強：沒中國夥伴就無今天成就

下一則

小紅書掀「聯合國名媛」風 另傳花36萬參加川普就職

延伸閱讀

在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽

在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽
小紅書誕生大量「聯合國名媛」中國媒體揭：付費導覽服務

小紅書誕生大量「聯合國名媛」中國媒體揭：付費導覽服務
騰訊大樓「活春宮」後 北京微軟大廈現不雅窗影 網：要關燈

騰訊大樓「活春宮」後 北京微軟大廈現不雅窗影 網：要關燈
遊戲營收勁揚 雲服務獲利提升 騰訊Q3財報 每天賺近8千萬美元

遊戲營收勁揚 雲服務獲利提升 騰訊Q3財報 每天賺近8千萬美元

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）

香港首宗顛覆國家政權案 45人被判刑 戴耀廷10年 黃之鋒56個月

2024-11-18 23:00

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國