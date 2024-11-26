網易雲音樂怒懟騰訊QQ音樂：滿屏抄襲 停止剽竊式創新

網易雲音樂（左）指控QQ音樂抄襲春節播放器界面。（取材自正觀新聞）

中國音樂平台開撕，網路易雲音樂25日發長文公開怒懟QQ音樂，指控對方經常「挪用」他們的設計，「滿屏都寫著抄襲」，要求QQ音樂停止一直以來的剽竊式「創新」、借鑑式「創意」、跟隨式「更新」行為。而QQ音樂還沒回應，反倒是同為騰訊旗下的酷狗音樂先跳出來隔空喊話，相關討論衝上熱搜，引發網友熱議。

綜合觀察者網、正觀新聞等媒體報導，網易雲音樂在聲明中詳細回顧了被抄襲的例子。2000年網易雲音樂全新上線「一起聽」功能，2021年2月QQ音樂將「音樂房間」更名為「音樂房間‧一起聽」。2022年4月QQ音樂推出的黑膠播放界面，也和網易雲音樂2013年就上線的設計極度相似。

另外，網易雲音樂也指控2024年中國年，網易雲音樂推出故宮 系列「宮」迎好運播放器，同年10月，QQ音樂又推出了一款幾乎一模一樣、「照虎畫貓」的播放器界面。今年10月25日，網易雲音樂全面上線音樂播放器「DIY功能」，11月19日推出首屆「黑膠風格創意大賽」活動，讓用戶自訂創作「黑膠播放器」背景截圖；11月23日，QQ音樂便更新了「播放器豐富的自定義功能」，和網易雲音樂幾乎難分彼此。

網易雲音樂表示，QQ音樂號稱國民音樂平台，每次更新都鼓吹著創新、創意，「但怎麼我們仔細看了半夜，才從字縫裡看出字來，滿屏都寫著兩個字：『抄襲！』」最後還諷刺說：「正如馬化騰（騰訊公司CEO）先生在騰訊年會上所說，『最關鍵的是，我們不是跟在別人身後做一樣東西。』說得真好。」

網易雲音樂發布控訴文後，隨即引發網友熱烈討論，有人認為創意應當被保護，但作為實用性軟體，音樂版權量才是重點，「不好好搞版權沒有硬實力，人家市場占比繼續輾壓你」。還有人質疑網易雲音樂的軟件副界面太多，塞了過多社交功能，把自己搞成了小紅書 ，才會導致用戶出走；但更多人笑稱「誰送會員支持誰」。

兩大音樂平台的戰爭才開打，隨即有新人加入戰局。25日下午，與QQ音樂同為騰訊旗下的酷狗音樂官微轉發其2023年10月發布有關定製播放器的微博 ，並配文稱，「自定義播放器背景的DIY功能不是我先做的嗎，DIY播放器大賽我也做了啊，我這個算什麼式創新？」疑似隔空喊話網易雲音樂。