女學霸臥底特訓學校揭黑幕：脫光關黑屋、教官猥褻男生

特訓學校內部畫面。(視頻截圖)

中國「特訓學校」學生受虐甚至死亡事件頻傳，但這類學校仍不斷通過網路等渠道招生，部分受害者及親友決定自力救濟反擊，一名學霸少女發起並結合來自各地共七名少年潛入多所特訓學校臥底，近日披露搜集的證據以及自身經歷。被教官毒打是家常便飯，有人被脫光後關進小黑屋，有男生被教官猥褻等，不少受害少年因此心理扭曲及崩潰，看了令人痛心。

綜合新聞坊、大河報報導，今年8月開始，一些青少年和家長在網上發聲求助引起全網關注，矛頭都指向了以行為矯治為目的的機構「特訓學校」。今年夏天他們策畫了一場幾乎不可能成功的「反擊行動」，稱為「反擊者聯盟」，試圖搜集特訓學校違規辦學的證據。

王先生的女兒被送往特訓學校兩個月，在訓練時暈倒身亡。(視頻截圖)

唐寧「臥底」主動進入「特訓學校」，被教官的嚴厲程度給衝擊到了，「教官掐著我的脖子把我拖進車裡，直到掐得我完全發不出聲音。把我拉到他的床邊，然後用手攬著我的脖子，問『想跑是吧？信不信我在這幹死你』。」

聯盟的遠程「軍師」貝貝在15歲那年因為抑鬱症被關入過豫章書院，第一天進去就把他戴上手銬防止反抗，衣服脫光了，在小黑屋裡關了七天。屋子裡，只有一個盆用來裝排泄物。

秦麥是「特訓學校」反擊者聯盟發起人，24歲，兩次高考 均超600分，並且「雙一流」高校在讀。2023年3月因打算退學再次參加高考，她被父母送入了一所「特訓學校」，每天面對體罰和高壓式「教育」。

「跑了大概100多米被追上了，抓住我的手腳，拖了有一、兩百米，把我的頭按在車座上，控制著我，我用一種亢奮的狀態去抵擋我當時的那種恐懼。因為我安靜下來，我就受不了。我甚至說，你們這種學校只要不強姦我就可以。」但母親不相信秦麥的遭遇，心理醫師說她有被害妄想，「我想要讓我遭受的事情能夠公布出來」。

從「特訓學校」逃離後，秦麥決定發起反擊。今年8月，她聯合其他受害者組成聯盟從北京、上海、天津等地奔赴河南 ，最小的只有16歲，七人組建反擊者聯盟，將自己作為誘餌，試圖搜集這裡違規辦學的證據。

秦麥作為行動發起人，負責後勤和策畫，提前將拍攝設備放在「特訓學校」記錄違法證據。第一場瞄準的是秦邁曾待過的特訓學校「創德」。唐寧當臥底，但在20個小時後，隊友發覺他不對勁報警，提前終止這場臥底行動。「反擊聯盟」在網上發布視頻後，很快就被舉報下架，還收到了「特訓學校」的多次警告威脅。

柯貞教育前學員小豪還反映自己被教官侵犯，「第一天來就說，如果你不給我搞那個的話，我讓別的教官都打你一個，他讓幾個同學摁著我。」

小豪稱，侵犯他的是管理學員的住寢教官。他曾親眼目睹多名男學員被這名教官猥褻，「裡面有長得好看的男生，比較長得白淨一點，就調去他班，這個班基本都是他的『奴隸』。」

這家名為「柯貞」的特訓學校已被關停，涉事教官因強制猥褻被警方控制。但柯貞教育仍多次轉移100多個學生繼續經營。這類「特訓學校」經營範圍幾乎都是「教育諮詢服務」，不涉及許可審批的教育培訓活動，聘請的所謂「老師」也不需要任何資質。