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跳擦邊舞炒作？中國體操冠軍吳柳芳抖音被封號 「禁止關注」

中國新聞組／北京25日電
退役女子體操運動員吳柳芳改當網紅主播。(視頻截圖)
退役女子體操運動員吳柳芳改當網紅主播。(視頻截圖)

曾獲2008年全國體操錦標賽冠軍、2010年體操世界杯巴黎站冠軍等多項殊榮的退役運動員吳柳芳改當網紅，大跳性感舞蹈被指「擦邊」引發熱議，甚至體操奧運冠軍管晨辰與她還發生了「口水仗」。事後吳柳芳在23日晚直播中鞠躬道歉稱：「雖然我嘴笨，但我可以利用我的肢體讓大家開心，是不是？」一場風波讓吳柳芳一天漲粉240萬，隨即急轉直下，24日晚上，吳柳芳的抖音帳號顯示，「因違反社區規定被禁止關注」。 

來源：YouTube

香港01報導，吳柳芳在抖音平台上約有近260萬粉絲，其簡介寫有「中國體操運動員 運動健將（已退役）」。她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。

上游新聞報導，吳柳芳和管晨辰24日發生「口水仗」相關視頻的評論區，已經無法查到兩人的相關對話。不過已經有網友質疑：「為什麽粉絲會漲這麽快？」也有網友評論：「姐，你應該好好感謝管晨辰。」有媒體質疑是劇本炒作。

翻看兩人的相關視頻，17日，管晨辰在出席一場活動時，曾與著名網紅童錦程同框互動，兩人互加了聯繫方式。臨走時，童錦程還稱讚管晨辰：「你好可愛。」

巧合的是，吳柳芳也和童錦程有直接關聯：吳柳芳本次「出戰」短視頻，簽約的MCN機構是大海星辰，該機構正是童錦程創辦的大海星辰798直播公會。吳柳芳不僅社交媒體帳號名有「798」的後綴，還多次在視頻中提到大海星辰798以及童錦程。

在23日的直播中，吳柳芳道歉時畫面背景有一個印有童錦程頭像的抱枕，隨後她拿著這個抱枕跳舞並稱：「這是我老闆。」24日，大海星辰的官方帳號也發視頻恭喜吳柳芳粉絲破百萬。

大海星辰的關聯公司為杭州音速文化創意有限公司，童錦程曾是該公司監事（2022年8月退出）。吳柳芳何時簽約大海星辰798及道歉是否是策劃，該公司一名工作人員說：「不方便回應，並稱「你聯繫她（吳柳芳）吧，我們和主播都是合作關係。」

退役女子體操運動員吳柳芳改當網紅主播。(視頻截圖)
退役女子體操運動員吳柳芳改當網紅主播。(視頻截圖)

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