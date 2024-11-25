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諷00後求職難 北大網紅「羊毛月」日掉粉22萬 道歉止血

中國新聞組／北京25日電
網紅羊毛月發布道歉視頻。(視頻截圖)
網紅羊毛月發布道歉視頻。(視頻截圖)

近日，800萬粉絲網紅博主「羊毛月」在社交平台上發布一則名為「這麽難嗎找工作」的視頻，並吐槽00後找不到工作，引發網友熱議。不少人覺得他「自己有口飯吃就嘲笑餓肚子的人」，逼得他緊急道歉。

來源：YouTube

九派新聞報導，視頻中，羊毛月用嘲笑的語氣吐槽自己看到一些高學歷的學生求職失敗的經歷，「北大的博士、武大的碩士，找不著工作在抖音上說段子，或是在宿舍裡訴說自己的面試經歷，說著說著就哭了。」

羊毛月還表示，「沒有人在意好嗎？00後不是要整頓職場嗎？怎麽職場都進不去呢？最可怕的是，大家找不著工作了，就都覺得當網紅好」。

該視頻發出後，許多網友在評論區指責該博主，「何不食肉糜」、「討厭他很久了，現在居然愈來愈過分了」、「他自己北大畢業也當網紅，憑什麽說別人？」

原來，羊毛月也是北大畢業的，他在視頻中一邊強調自己的學歷標籤，一邊自嘲「北大笨豬」，也有不少人關注喜歡他。

之前在網紅「萬柳少爺」爆火後，羊毛月第一時間就去拜訪，製造了諸如「你家缺阿姨嗎」的有梗場面。然而，羊毛月的行為卻引起網友們不滿，認為這不是一個需要機靈幽默表演卑微的場合，北大畢業生的身分更是在其中起到了反作用。

據報導，羊毛月23日發布一條道歉視頻，隨後，相關話題衝上熱搜。

羊毛月表示，自己發布「吐槽00後找工作」視頻的初衷是想了解求職者的困難並想提供幫助，但是對於這種嚴肅的話題，自己採取了不恰當的表達方式，傷害了求職者們的感情。「針對我的言論，我在此再向大家說聲抱歉。」

然而，評論區的網友表示並不買帳，「現在我們就來整頓你的職場了」、「不誠懇、不原諒」、「不好使，00後記仇」。

梨視頻報導，數據平台顯示，羊毛月23日的粉絲數為877.1萬左右，而截至24日早8點左右，該播主的粉絲數已經減少到855.3萬左右，一夜掉粉近22萬。

網紅博主「羊毛月」在社交平台上發布視頻吐槽00後找不到工作。(視頻截圖)
網紅博主「羊毛月」在社交平台上發布視頻吐槽00後找不到工作。(視頻截圖)

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