我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

寧夏1男童走在路上遭員警痛毆 母親：只是與同學吵架就被打

記者陳宥菘／即時報導
中國寧夏一名母親23日晚間在社群媒體發布影片控訴，自己12歲的孩子遭到當地派出所兩位執法人員痛毆。（取材自微博）
中國寧夏一名母親23日晚間在社群媒體發布影片控訴，自己12歲的孩子遭到當地派出所兩位執法人員痛毆。（取材自微博）

中國寧夏一名母親23日晚間在社群媒體發布影片控訴，自己12歲的孩子遭到當地派出所兩位執法人員毆打，即使男孩已被打到蜷縮在地，員警仍持續出腳踹人，或拉扯男孩頭髮，消息引發全網震驚。當地政府回應稱，第一時間已派調查小組進行調查，後續將在網上發布狀況通報。

這名母親發文表示，寧夏固原市張易派出所執法人員毆打固原原州區張易鎮紅莊小學12歲學生，而被打者是自己的孩子。孩子母親稱，孩子在學校與同學發生口角，警察卻在家長趕來之前就將孩子打倒。

根據網傳監視器影片，兩名穿著警察制服的男子在路上行走，一名男孩向他們迎面走來。雙方相遇後，兩名穿著制服的男子攔住那名男孩，其中一人對男孩掌摑，男孩隨即雙手抱住頭部，但員警動作未歇，持續將男孩踢踹至倒地。甚至再拉著倒地男孩的頭髮，還用膝蓋頂了男孩的頭部。

影片中，只有一名穿著制服的男子動手打了那名男孩，另一名穿著制服的男子一直跟在他們身邊，並未動手打人。

綜合中國媒體報導，固原市公安局值班人員表示，市公安局正關注此事，當地相關部門已成立調查小組，正在進行相關工作。原州區政府工作人員也表示已關注此事，第一時間就派調查小組進行調查，並稱調查結束後，會在網路上發布狀況通報。

不過影片曝光後，在網上引發民眾群情激憤。有網友說，「即便是未成年人犯罪，沒有攜帶管制刀具等問題，制止和控制起來就是了。明顯超出了適度範圍。」

還有人表示，「社會矛盾就是被這些穿制服的流氓製造出來的。再怎麼樣一個大男人不應該打12歲的小朋友，還是穿制服的人。」「這是趁娃娃還小還打得贏，不然娃娃長大了鹿死誰手可就不一定了。」

但有人出面為警方緩頰稱，「以我之前對當下信息傳播規律的經驗總結，這種掐頭去尾的消息，背後必然隱藏了很多東西。所以，想要吃瓜也別急，得多等幾天。」「沒有前因後果，不要被帶節奏」。

社群媒體

上一則

「怕鬼」不開門 潮汕商家集體停業躲消防檢查

下一則

歐議會要員露口風：電動車關稅案 中歐接近達成協議

延伸閱讀

喬州聯邦眾議員格林加入政府效率改革 準備大量裁員

喬州聯邦眾議員格林加入政府效率改革 準備大量裁員
劉兆玄、郭金龍領軍 兩岸企業家峰會12/9廈門登場

劉兆玄、郭金龍領軍 兩岸企業家峰會12/9廈門登場
場邊人語／小組外卡 且看大咖

場邊人語／小組外卡 且看大咖
新北勞工局、北市社會局、衛福部…公務機關霸凌連環爆

新北勞工局、北市社會局、衛福部…公務機關霸凌連環爆

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50
無錫工藝職業技術學院發生砍人案件，多人被斬倒地。圖為事後校道上有兩人躺在地面待援。（視頻截圖）

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

2024-11-17 09:53
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂