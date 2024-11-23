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調查：中國今年第3季抗議事件增長近三成 1/3遭打壓

記者陳湘瑾／即時報導
11月22日，由於中植集團爆雷而被騙的天津地區債權人，集體前往天津金融管理局遊行示威，表達抗議。（取材自李老師不是你老師X）
11月22日，由於中植集團爆雷而被騙的天津地區債權人，集體前往天津金融管理局遊行示威，表達抗議。（取材自李老師不是你老師X）

人權團體「自由之家」（Freedom House） 21日發布最新調查報告，今年第三季度記錄到在中國發生937起抗議事件，與去年同期相比增加27%。報告還發現，有1/3抗議事件遭官方以監控、逮捕或暴力手段打壓。中國人權律師認為，如果經濟糾紛持續偏袒當權者的問題不改變，抗議事件只會越來越多。

自由亞洲電台報導，自由之家透過網站「異言網」長期追蹤中國發生的抗議事件，報告顯示，參與抗議者有41%是工人，第二多是業主佔28%，還有農村居民、學生、家長和消費者等。以地區來看，廣東為抗議事件多發區，其次是山東和四川。

負責該報告的「自由之家」在台辦事處負責人史凱文（Kevin Slaten）指出，近期中國抗議事件多與經濟問題有關，3/4涉及欠薪、爛尾樓和土地徵收等。抗議者也有把不滿指向政府的趨勢。史凱文指出，抗議者一開始在面對延遲交房或拿不到工資的狀況時，會先針對公司提出抗議，但接著會慢慢指向政府，不論是希望政府介入處理，或認為問題是出自政府監管或政府不作為。

澳洲雪梨科技大學教授馮崇義表示，經濟問題是加劇中國民間抗議的因素之一。經濟下行日中國當局不能再用錢收賣人心，民眾也已經不再像毛澤東時代只顧溫飽，不顧公民權利。民眾意識到自己有權利對管治者提出要求，一旦發生觸及底線和核心利益的情況就會反抗。

馮崇義也指出，中國經歷3年疫情高壓管控及疫情後經濟下行，鎮壓者和被鎮壓的人群同樣成為受害者，「經過3年封控，讓老百姓心理上對未來絕望，特別是基層維穩力量，他們也是受害者，他們的鎮壓意志是有所鬆動，就像鄭州騎單車事件，他們給民眾有一些喘息的空間。」

中國人權律師吳紹平表示，近期注意到涉及經濟的糾紛有所增加。欠薪與受村鎮銀行爆雷影響的金融難民和爛尾樓苦主一樣，都應該可以透過法律解決，但中國司法制度不是正常運作，使苦主被迫維權，「中共的司法沒辦法解決老百姓的糾紛，老百姓無法用公平合理、更小成本的方法去解決問題，迫使他們不得不通過抗議和抗爭的方式解決他們的訴求。」

疫情 爛尾樓 澳洲

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