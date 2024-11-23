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「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

中國新聞組╱北京23日電
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

自稱「第58任丐幫幫主」的山西網紅「丐中丐」夫妻，日前在駕車直播時突遭事故，夫妻倆雙雙遇難，丐中丐47歲，他的妻子33歲。二人遭遇車禍的畫面，也被直播網友目睹全過程，驚呼「飛來橫禍」。

綜合極目新聞、快科技報導，多名網友21日發視頻稱「丐中丐」夫妻發生事故遇難，可見一輛白色小汽車被碩大的重物壓扁，有消防員和民警正在現場處置。另有網友發布「丐中丐」夫妻直播時的畫面，顯示夫妻倆所開的轎車被重物砸中，直播間的網友目睹了這一過程。

據知情人士透露，「丐中丐」夫婦當天剛剛參加完一場喪事活動，在回家的途中，「丐中丐」打開直播，邊開車邊跟網友聊天，過程中發現走錯了路，在他們倒車時，旁邊車輛運載的重物突然脫落，直接砸在夫妻倆的車上，他們的直播也瞬間中斷。

消息曝光後立即受到熱議，不少網友感嘆「真是天降橫禍」、「意外總是來的那麼猝不及防」、「居然直播了整個過程，好可怕」、「這種大貨真的恐怖，躲又躲不了」「應該禁止開車直播和拍視頻，開車不能分神」、「現實版『死神來了』直播…可怕」。

一名網友說，他跟「丐中丐」住在同一個村，夫妻倆有兩個孩子，小的才幾歲；據說大貨車上掉下來的重物是水泥。夫妻倆平時做直播賺錢，在當地小有名氣。

山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取...
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自極目新聞)

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