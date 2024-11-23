我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島學校人口結構改變 亞裔生比例大增 面臨多元化挑戰

川普選擇貝森特出任財政部長 顯示關稅將成為談判工具

女遊客住青島酒店半裸 男保潔突闖入 當事人：嚇壞了

中國新聞組╱北京23日電
青島一酒店女遊客在房間半裸上身，突遭男保潔刷卡闖入。(取材自極目新聞)
青島一酒店女遊客在房間半裸上身，突遭男保潔刷卡闖入。(取材自極目新聞)

一名女網友稱和老公入住青島酒店，當時她上身半裸只穿一條內褲正和老公在房間聊天，不料突然遭男保潔刷卡闖入；無獨有偶，另一網友稱和女友在廣東深圳酒店開房，正親密接觸時被兩名陌生男子刷開房門。

羊城晚報報導，朱女說11月15日和老公在青島華住集團旗下一家酒店房間裡聊天時，房門突然被一名男保潔刷開，「我當時裸著上半身只穿一條內褲，他看到我楞住，我嚇壞了，後來是老公大喊一聲『關門啊』，男保潔才退出」。

朱女稱，因此事沒了遊玩心情有，他們在該酒店住了三天，酒店經理對他們表示歉意，並提出免三天房費。「一天房費是281元(人民幣，下同，約39美元)，我提出賠償15天房費，而且還要書面致歉。」朱女表示，目前雙方未達協議。

報導稱，華住集團在18個國家經營上萬家酒店，旗下包括漢庭、全季、桔子等31個酒店及公寓品牌。

另據經視直播報導，一名莫姓男網友稱11月17日凌晨，和女友在廣東深圳一家公寓酒店開房親熱時，突然有兩名陌生男子用房卡刷開房門。莫男選擇報警。酒店負責人告訴他，是員工的「小失誤」，但具體是什麽「失誤」並沒有細說。

莫男表示，事發後精神和心理上受到很大傷害，「可能以後我們再做親密行為，心裡都會想著會不會有人推門而入」。

經警方調解，酒店願道歉並住宿費退一賠三，共計1236元，但莫先生要求賠償5000元精神損失費。原本雙方沒有共識，後來經調解，終於達成和解。

湖北律師吳興劍說，酒店有保障消費者安全和隱私義務，如果是酒店工作人員的失誤造成，酒店應承擔責任，賠付消費者一定的精神損失補償。如果協商不成，可向法院提告。

圖為廣東深圳涉事酒店的工作人員。(經視直播／受訪者供圖)
圖為廣東深圳涉事酒店的工作人員。(經視直播／受訪者供圖)

上一則

護照畫「驗訖章」不准出境 網：太較真了、又不是集郵

延伸閱讀

中國恢復日本免簽待遇一宣布 春秋旅遊日本站電話被打爆

中國恢復日本免簽待遇一宣布 春秋旅遊日本站電話被打爆
秦鋼瑞其人其事 (上)

秦鋼瑞其人其事 (上)
珠海越野車衝撞奪35命 廣東排查「四無五失」 北京跟進

珠海越野車衝撞奪35命 廣東排查「四無五失」 北京跟進
廣東不再審批面向中小學新學科類補習班 看重職訓

廣東不再審批面向中小學新學科類補習班 看重職訓

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50

超人氣

更多 >
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
好市多最受歡迎冷凍食品 這道義式料理贏過蝦仁炒飯

好市多最受歡迎冷凍食品 這道義式料理贏過蝦仁炒飯
川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班