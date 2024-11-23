女遊客住青島酒店半裸 男保潔突闖入 當事人：嚇壞了

青島一酒店女遊客在房間半裸上身，突遭男保潔刷卡闖入。(取材自極目新聞)

一名女網友稱和老公入住青島酒店，當時她上身半裸只穿一條內褲正和老公在房間聊天，不料突然遭男保潔刷卡闖入；無獨有偶，另一網友稱和女友在廣東深圳酒店開房，正親密接觸時被兩名陌生男子刷開房門。

羊城晚報報導，朱女說11月15日和老公在青島華住集團旗下一家酒店房間裡聊天時，房門突然被一名男保潔刷開，「我當時裸著上半身只穿一條內褲，他看到我楞住，我嚇壞了，後來是老公大喊一聲『關門啊』，男保潔才退出」。

朱女稱，因此事沒了遊玩心情有，他們在該酒店住了三天，酒店經理對他們表示歉意，並提出免三天房費。「一天房費是281元(人民幣，下同，約39美元)，我提出賠償15天房費，而且還要書面致歉。」朱女表示，目前雙方未達協議。

報導稱，華住集團在18個國家經營上萬家酒店，旗下包括漢庭、全季、桔子等31個酒店及公寓品牌。

另據經視直播報導，一名莫姓男網友稱11月17日凌晨，和女友在廣東深圳一家公寓酒店開房親熱時，突然有兩名陌生男子用房卡刷開房門。莫男選擇報警。酒店負責人告訴他，是員工的「小失誤」，但具體是什麽「失誤」並沒有細說。

莫男表示，事發後精神和心理上受到很大傷害，「可能以後我們再做親密行為，心裡都會想著會不會有人推門而入」。

經警方調解，酒店願道歉並住宿費退一賠三，共計1236元，但莫先生要求賠償5000元精神損失費。原本雙方沒有共識，後來經調解，終於達成和解。