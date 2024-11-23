高收入階層一夜返貧 中植「爆雷」受害者上街頭示威

中植系投資者和債權人到天津市金融管理局辦公大樓抗議，要求中植還錢。(視頻截圖)

中國最大資金管理公司的中植集團在今年1月因為無法償還債務，聲請破產 清算。數十名中植系投資 者和債權人近日到天津市金融管理局辦公大樓遊行示威，高呼口號「中植還錢」。他們自稱曾經是中國的「高淨值」階層，但如今卻一夜返貧，被逼走上街頭。

自由亞洲電台報導，示威者在事前向當地公安局提交了「遊行示威申請書」，請願書稱，他們都是中植系爆雷事件的受害人，曾是中高收入人士，如今卻「血本無歸」，每個人損失由100萬至數千萬人民幣不等。

他們更投訴當地的公安人員，把他們視作疑犯，任意拘留及問話。

去年9月，大批中植投資者前往中植集團位於北京朝陽區的總部維權，現場遭遇不明身份的白衣人毆打，並在過程中遮擋阻止拍照。

報導指出，中植集團於2023年11月22日發表致歉信，承認公司總資產約2000億元人民幣，但負債本息規模達4200億至4600億元，已嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險。

2024年1月5日，北京市第一中級人民法院受理了中植集團的破產清算聲請，理由是公司無法清償到期債務，資產不足以清償全部債務，且明顯缺乏清償能力。截至目前，破產清算程序仍在進行中。

中植集團作為中國最大的民營金融集團之一，旗下擁有超過家子公司，資產總值曾達3.6兆人民幣。它破產的震撼力將遠超恒大 ，因為它比恒大的資產還多了1.14兆人民幣。中植集團的主要客戶為高淨值個人和企業，涉及約15萬名個人投資者和5000家企業客戶，單筆最大投資達50億元人民幣。