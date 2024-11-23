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高收入階層一夜返貧 中植「爆雷」受害者上街頭示威

中國新聞組／北京23日電
中植系投資者和債權人到天津市金融管理局辦公大樓抗議，要求中植還錢。(視頻截圖)
中植系投資者和債權人到天津市金融管理局辦公大樓抗議，要求中植還錢。(視頻截圖)

中國最大資金管理公司的中植集團在今年1月因為無法償還債務，聲請破產清算。數十名中植系投資者和債權人近日到天津市金融管理局辦公大樓遊行示威，高呼口號「中植還錢」。他們自稱曾經是中國的「高淨值」階層，但如今卻一夜返貧，被逼走上街頭。

自由亞洲電台報導，示威者在事前向當地公安局提交了「遊行示威申請書」，請願書稱，他們都是中植系爆雷事件的受害人，曾是中高收入人士，如今卻「血本無歸」，每個人損失由100萬至數千萬人民幣不等。

他們更投訴當地的公安人員，把他們視作疑犯，任意拘留及問話。

去年9月，大批中植投資者前往中植集團位於北京朝陽區的總部維權，現場遭遇不明身份的白衣人毆打，並在過程中遮擋阻止拍照。

報導指出，中植集團於2023年11月22日發表致歉信，承認公司總資產約2000億元人民幣，但負債本息規模達4200億至4600億元，已嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險。

2024年1月5日，北京市第一中級人民法院受理了中植集團的破產清算聲請，理由是公司無法清償到期債務，資產不足以清償全部債務，且明顯缺乏清償能力。截至目前，破產清算程序仍在進行中。

中植集團作為中國最大的民營金融集團之一，旗下擁有超過家子公司，資產總值曾達3.6兆人民幣。它破產的震撼力將遠超恒大，因為它比恒大的資產還多了1.14兆人民幣。中植集團的主要客戶為高淨值個人和企業，涉及約15萬名個人投資者和5000家企業客戶，單筆最大投資達50億元人民幣。

破產 投資 恒大

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