我一直愛你…山西模範女教師出軌學生 煽情對話被投屏

網傳涉事女教師。（視頻截圖）

山西長治一名曾獲「模範教師」的女老師被爆出軌男學生，疑因女老師上完課後未登出教室裡的電腦，致其與男學生的聊天紀錄被投放在課堂的螢幕上，意外被學生們看見後截圖放上網流傳而曝光。聊天紀錄中，男學生為女老師和她老公在一起而吃醋，女老師則對男學生稱「我一直愛你」、「你不離開我我就不會離開你」等親密對話。目前該名女老師已被停職。

綜合新黃河、香港 01等報導，該名女老師姓張，任職於長治市沁源縣職業高級中學，已婚並有小孩，但外表看來頗為年輕漂亮，並曾獲當地「模範教師」稱號。

不過近日，該名女老師與一名男學生的聊天紀錄在課堂上意外被其他學生看到。聊天紀錄顯示，女老師稱「不要瞎想」、「我一直愛你」、「你不離開我我就不會離開你」，男同學則說「好哦」。

女教師和男學生聊天紀錄被放在課堂螢幕上曝光。（取材自大皖新聞）

男學生表示，「你以為不要讓他給你幹什麼」「雖然我是你們結婚了才和你在一起的，但是和你時間久了就不想知道讓他給你幹什麼，我會吃醋，但是我不會說出來，因為我沒有話語權」。

女老師則回信息說，「我給我孩兒洗腳，我說一會兒給媽媽也洗，她就不，等我洗腳的時候，我孩兒就不給我洗，我就說那爸爸給我洗，結果他說好人家也不洗，走了，我就惱了，我說孩子在跟前了，你怎麼對我孩子就怎麼對我」，「我就是難過我怎麼嫁了這麼個東西」。

兩人的聊天紀錄被課堂上的學生意外從投影螢幕上看到後，有人截圖放上網致事件曝光，引發廣泛關注。

對此，沁源縣職業高級中學一度發布情況通報稱，學校高度重視此事，已迅速展開調查。現已對該教師予以停課，調離教學一線崗位。後續，將根據調查結果，依法規處理。

11月22日，一自稱知情的網民表示，「女教師姓張，兩人的聊天紀錄在課堂上意外地被其他學生看到，現在老師已被停職」。

沁源縣教育局 一名工作人員確認該事件確實發生，「現在該教師已被停職，我們也是前段時間接到學校的反映，然後介入處理。具體情況仍在調查中，後續會有一個處理結果」。為了保護學生的隱私，現在具體細節不方便透露，「網絡上的一些傳言我們也關注到了，希望網民不要輕信謠言，關注官方信息發布」。