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避消防檢查 潮汕商鋪集體停業「惹不起還躲不起嗎」

中國新聞組／北京23日電
網傳當地店家貼出的休息一天告示。（取材自微博）
網傳當地店家貼出的休息一天告示。（取材自微博）

廣東省潮州市、汕頭市近日發通知對轄內商鋪開展消防安全環保衛生考核，不合格應自行暫停生產，否則將被罰款5萬元人民幣，結果通知下發後，潮汕商鋪企業擔心檢查不過要罰款，乾脆直接以「怕鬼」等各種理牌集體關門拒檢，街頭冷清猶如鬼城，逼得潮州官方又緊急下令不得故意關門拒檢。有業者抱怨說，檢查多頭馬車又標準不一，「惹不起還躲不起嗎？」。

據新湖南報導，近有網民發文稱，潮州、汕頭許多商鋪閉門停業、工廠放假，「擺攤賣燒烤的也在微信群發通知這幾天休息」，例如，當地最著名夜市之一「龍眼南夜市擺攤群」稱，本月22日至28日，應街道上級部門要求，有使用明火經營的攤位全部休息，謝謝配合。

當地店家集體關門的冷清街道。（取材自微博）
當地店家集體關門的冷清街道。（取材自微博）

報導指出，經實地了解，確認上述情況基本屬實。「到牌坊街散心，第一次見到這麼多店關門」，一位潮州網民說，這幾天潮州牌坊街比新冠肺炎疫情期間還要安靜，「這樣的牌坊街十年一遇，好好散個步也不錯」；也有人形容潮汕如今像是鬼城，尤其到了晚上更顯得陰森。

潮州某社區接線工作人員昨稱：「牌坊街的店已經關了2到3天，（關店）是因為有檢查，最快今晚就開了。」潮州某社區工作人員建議消費者在前往這些地區時，提前了解店鋪的營業情況，以免白跑一趟。

網傳當地店家貼出的休息一天告示。（取材自微博）
網傳當地店家貼出的休息一天告示。（取材自微博）

「網傳廣東潮汕現關門潮」話題衝上微博熱搜，截至今天中午，閱讀量3323.7萬，引發熱議。不過據海報新聞，潮州官方稱，只有個別幾家商戶，因為自身原因關門停業，不是為了逃避檢查，目前都已經正常開業了。

綜合網易新聞等報導，當地商鋪關門的理由五花八門，店家掛在門口的「休息一天」告示牌上理由包括「豬腳被偷」、「夫妻吵架，休息一天」、「沒有哄好，再休一天」、「怕鬼」、「魚被水淹死了」、「老板心情不好」、「茶葉被偷」、「為情所困」等，讓網民們看啼笑皆非。

據報導，當地首先發出的通知內容大致是：各企業負責人，接上級通知在本月20日至23日，27日迎國考，請各企業各自做好消防安全，環保，衛生工作。如果企業自身不合格的，在這幾天暫停生產，關閉廠門。同時注意陌生人到訪，如被查到不合格的，到時將會被罰款5萬元，甚至會被封廠，敬請大家配合。

而在當地出現集體關門潮之後，官方又緊急下發這樣的通知稱：昨天我區出現大面積企業關停拒檢，已經引起社會輿情，並受到上級領導嚴厲批評。剛剛上級再次強調，不能再出現企業故意關門停產拒檢情況。各鎮要馬上要求幹部一定要駐點企業一起迎檢，如果再出現企業無故關停拒檢情況，將嚴肅追究鎮掛鉤幹部和企業責任回復生產。

據當地商鋪企業表示，他們自行關門的原因是「罰不起」。按照官方定的消防法規，能做到合格的基本上是不可能，但是人又不能不幹活，只好關門停業，而關門停業現在又說不行，到底想怎麼樣呢？

「不是說不配合檢查，是一旦接受檢查就不合格，就要罰款，一罰就是幾萬塊錢，哪個老百姓受得了，可以接受檢查可以接受整頓，但是罰款誰都接受不了。」而且，消防設計施工在住建局，使用檢查卻在安監局，最讓人受不了的是，兩個單位針對一個事情的說法常都不一樣，店鋪企業只能關店，「惹不起還躲不起嗎？」。

也有網民認為，為了公共安全，店家原本就有義務配合消防安全檢查，如今卻因為怕被罰就乾脆關門，不僅做了錯誤的示範，萬一消防不合格發生火災，店家要自己負責嗎？

當地店家集體關門的冷清街道。（取材自微博）
當地店家集體關門的冷清街道。（取材自微博）
網傳當地店家貼出的休息一天告示。（取材自微博）
網傳當地店家貼出的休息一天告示。（取材自微博）
當地店家集體關門的冷清街道。（取材自微博）
當地店家集體關門的冷清街道。（取材自微博）

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