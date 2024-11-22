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河北跨性別人士遭強制「電擊治療」 提訴獲賠中國首例

中央社台北23日電
中國一名跨性別人士因被電擊「治療」，對醫院提訴。示意圖，與新聞事件無關。（取材自pexels.com@ Louis Bauer）
中國一名跨性別人士因被電擊「治療」，對醫院提訴。示意圖，與新聞事件無關。（取材自pexels.com@ Louis Bauer）

中國河北有跨性別人士兩年前被父母送醫，醫院在未經當事人同意下施以電擊「治療」，導致她身體受到嚴重傷害，因此對院方提訴，近日獲賠。據報導這是中國首次有跨性別人士成功針對醫院電擊「治療」提出法律挑戰。

香港01日前報導，河北28歲跨性別人士「靈兒」（化名）出生時為男性，但性別認同是女性，從小就喜歡和女孩玩，不受男孩歡迎；讀大學了解更多後，確認自己屬於跨性別，這些年一直想存錢做變性手術，也曾長期服用相關藥物。

靈兒2021年向父母坦白跨性別身分，但受到強烈反對，更在2022年7月被送進秦皇島市第五醫院，經診斷為「焦慮障礙和自我不和諧的性取向」。

靈兒表示，一開始，她只覺得配合一下就好，不料住院時醫院以繩子將她綁在病床上進行了電擊。

住院97天期間，靈兒經歷了7次的電擊「治療」，導致身體受到嚴重傷害，「每次接受治療，我都會暈倒…我不同意，但我別無選擇。（醫院）試圖『糾正我』，讓我符合社會期望」。

靈兒說，期間靈兒曾多次要求停止治療，但都被拒絕，直到2022年10月底才因治療費用等原因停止治療出院。她的心臟因電擊而出現問題，需要藥物治療。

靈兒之後對醫院提訴，控告院方侵害她的個人權利。

該案今年8月在秦皇島市昌黎縣人民法院一審線上開庭審理。醫院方在庭審中表示，靈兒本身有認知障礙問題，而治療經其監護人同意，電擊療法符合規定，醫院沒有過錯。涉事醫生更曾表達，「（如果靈兒的）爸爸媽媽因為這個自殺了，（靈兒）影不影響社會治安？」

報導說，河北省昌黎縣人民法院10月31日主持調解後，靈兒獲得醫院支付人民幣6萬元（約8284美元）賠償金，成為中國首例跨性別人士成功針對醫院電擊「治療」提出法律挑戰。

靈兒表示，跨性別人士在中國的處境並不樂觀，群體缺乏保護，希望這次案例可以幫助其他LGBTQ+社群解決醫療糾紛，維護自己的權利。

世界衛生組織（WHO）2018年6月公布的新版「國際疾病分類」（ICD-11）除了將「性別認同障礙」更名為「性別不一致」，更將「性別認同障礙」自精神病章節中移除，改為列在「性健康」的章節內。

世衛表示，目前證據已清晰顯示「性別不一致」並非精神病，若繼續列在精神障礙章節內將造成污名化。ICD-11已於2022年正式生效。

跨性別 性別認同 世衛

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